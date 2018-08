Inhalt Seite 1 — Weniger Dividende erwirtschaftet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ingrid Neumann

Der Auftakt für die Bilanzsaison in der Montanindustrie ist eigentlich – gemessen an dem, was befürchtet wurde – gar nicht einmal so schlecht. Der Abschluß der Klöckner-Werke AG, Duisburg – Klöckner liegt mit seinem frühen Bilanzierungstermin zeitlich immer vor dem Gros der westdeutschen Stahlkonzerne – könnte sogar den kühnen Schluß zulassen, daß es längst nicht so finster um die Branche bestellt sein kann, wie es nach den ersten Informationen über das Stahlgeschäft 1962/63 aussehen mußte. Die Klöckner-Gruppe legt einen überraschend guten Abschluß vor. Gestiegene Umsatzerlöse, erhöhte Produktionsziffern sprechen nicht gerade für besonders schlechte Zeiten.

Aber es wäre sicherlich ein allzu voreiliger Optimismus, wenn man von diesem Unternehmen auf den Durchschnitt der eisenschaffenden Industrie schließen wollte. Das hieße vor allem eine bedeutsame Tatsache übersehen, daß nämlich Klöckner eine wichtige Trumpfkarte besitzt, die diesem Konzern einen Vorsprung vor dem Gros der Stahlerzeuger im Revier sichert. Die junge Hütte Bremen, die mit ihrer Lage am Meer gleichsam auch eine frische Brise in den ehemals nur im Revier beheimateten Konzern gebracht hat, bestimmt mehr und mehr das Geschick des Gesamtunternehmens.

Das bisher ungebremste Wachstum der norddeutschen Hütte hat selbst im abgelaufenen Geschäftsjahr noch den Gesamtkonzern beflügelt. Die zweifellos aus dem Rahmen fallenden Zuwachsraten der Klöckner-Gruppe – die Rohstahlerzeugung ist um 4,6 Prozent, die Walzstahlproduktion um 4,4 Prozent erweitert worden – sind ausschließlich der Entwicklung in Bremen zuzuschreiben. Die rückläufigen Zahlen der traditionellen Konzernwerke konnten dort weitaus kompensiert werden. Mit einer immerhin 23prozentigen Steigerung der Rohstahlerzeugung – auf 954 000 (777 000) t – bestreitet das so schnell flügge gewordene Konzernküken jetzt 37 Prozent der Klöckner-Rohstahlbasis. Begünstigt wird diese Entwicklung zusätzlich von dem auf Flachstahl ausgerichteten Erzeugungsprogramm des Bremer Werkes, das damit immer noch vergleichsweise gut im Markt liegt. Um nicht weniger als 44,3 Prozent wurde die Feinblechproduktion ausgeweitet.

Mit dem erfolgreichen Ausbau der Hütte am Meer hat sich auch die Stellung der Klöckner-Werke innerhalb der westdeutschen Montanindustrie verbessert. Während auf der Stahlseite bei Klöckner durchaus zufriedenstellende Zuwachsraten verzeichnet werden konnten, war die Roh- und Wahlzstahlproduktion in der Bundesrepublik um 2 Prozent rückläufig. Die Klöckner-Anteile an der gesamten westdeutschen Montanproduktion stiegen dementsprechend bei Rohstahl auf 8,1 (7,6) Prozent und bei Walzstahl auf 8,5 (8) Prozent. Der Feinblechanteil nahm sogar auf 12 (9,6) Prozent zu. Von der Rohstahlbasis her nimmt Klöckner nunmehr den vierten Platz innerhalb der Ruhrkonzerne ein; das Duisburger Unternehmen rangiert hinter derThyssen-Gruppe, Krupp und Phoenix-Rheinrohr.

Die Umsatzzuwachsrate von 3,4 Prozent sichert den Klöckner-Werken ebenfalls einen guten Platz innerhalb der Branche. Bei dem im Berichtsjahr erzielten Fremdumsatz von 1,715 Milliarden DM ist allerdings zu berücksichtigen, daß es zunächst mit dem im Vorjahr ausgewiesenen – höheren – Umsatz nicht vergleichbar ist. Zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres hat Klöckner die Anlagen der Zechen Königsborn-Werne gepachtet und deshalb stellen deren Lieferungen an die Hüttenwerke von diesem Zeitpunkt ab keine Fremdumsätze mehr dar. Die genannte Steigerungsrate berücksichtigt indessen diese Veränderung und weist für das Vorjahr somit einem „bereinigten“ Fremdumsatz von 1,658 Milliarden DM aus.

Im Berichtsjahre entfielen 1,327 Milliarden DM auf der Eisenseite, 218 Millionen auf den Bergbau und 170 auf Beteiligungen. Die Hütte Bremen steigerte ihren Umsatz um nicht weniger als 20 Prozent und trug nunmehr mit knapp 440 Millionen mehr als 32 Prozent zum Konzern- – umsatz bei. Die unterschiedlichen Zuwachsraten der einzelnen Konzernbereiche – 1,8 Prozent der eisenschaffenden Industrie, 9,7 Prozent im Bergbau und 9,5 Prozent bei den Beteiligungen – geben indessen den ersten Hinweis daraus, daß auch bei Klöckner das Stahlgeschäft im vergangenen Geschäftsjahr keine ganz ungetrübte Freude war. Wenn darüber hinaus noch erklärt wird, daß der Stahlversand um 3,5 Prozent über dem des Vorjahres lag, dann ist das ein sicheres Indiz dafür, daß auch hier die Durchschnittserlöse gravierend gesunken sind. Um 45 bis 47 DM/t Walzstahl lagen diesmal die Erlöse unter denen des Rekordjahres 1961/62, erläuterte Vorstandsmitglied Hans-Jörg Sendler in der Pressekonferenz zum Jahresabschluß.