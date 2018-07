Inhalt Seite 1 — Zweihundertjähriges Flüstergespräch Seite 2 Auf einer Seite lesen

England dürfte in der nächsten Zeit einen zweiten „Fall Lady Chatterley“ erleben, kleiner, aber interessanter als der erste, weil er mehr zur Klarstellung der Begriffe „Pornographie“ und „sittenverderbend“ beitragen könnte; eindeutig werden sie ja nie definiert werden, weil sie durch die Definition verschwinden würden. Interessanter auch, weil es bei D. H. Lawrence ein Leichtes war, den Geist eines berühmten, durch die Schwankungen des Urteils noch berühmteren Autors zu beschwören und ein Aufgebot an Intellektuellen als Zeugen aufmarschieren zu lassen, und Intellektuelle sind nun einmal berufsmäßig über moralische Vorurteile erhaben. Überdies ist der literarische Wert, der keines Beweises bedurfte, viel fragwürdiger als der moralische, der zu beweisen war.

Diesmal ist die Dame zweihundert Jahre alt und daher länger berühmt, wenngleich nur im Flüsterton. Sie heißt Fanny Hill, und was sie war, sagt der zweite Titel dieses Romans, „Memoiren eines Freudenmädchens“. Eine Vorläuferin der schandbaren Josephine Mutzenbacher also, deren Anfang dieses Jahrhunderts erschienener Lebensroman einen angesehenen Wiener Literaten zum Verfasser hatte (was er zeitlebens bestritt). Fannys Roman schrieb ein gewisser John Cleland, der nach der Veröffentlichung prompt vor das Tribunal gestellt und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde (der Verleger verdiente mit dem Buch ein Vermögen).

Es muß an einem Buch schon etwas dran sein, wenn das achtzehnte Jahrhundert – sei es auch in England, das da keine Ausnahme macht – an ihm Anstoß nahm. Befragt, warum er ein solches Buch geschrieben habe, erklärte Cleland unverblümt: um Geld zu verdienen. Aus dem gleichen, genau dem gleichen Grund hat D. H. Lawrence die „Lady Chatterley“ geschrieben; das ist erwiesen. Aber während er starb, bevor ihm die verbotenen Früchte seines letzten Werkes zufielen, erwirkte das gleiche Tribunal, das Cleland verdonnerte, für ihn eine offizielle Jahrespension von hundert Pfund (ein annehmbarer Betrag für damals), damit er keine literarischen Unsittlichkeiten mehr zu verüben brauchte.

Sous le manteau, unter dem Ladentisch, wurde das Buch seit Jahrzehnten in Pariser Nachdrucken auf elendem Papier für ungefähr 150 Mark verhökert. Vor ein paar Wochen ist es in England als Taschenbuch, auf recht gutem Papier, fast ungekürzt, herausgekommen und kostet zwei Mark; das heißt: es kostete. Denn die Polizei hat es zwei Wochen später beim Verlag beschlagnahmt. Fast am gleichen Tage erschienen in den besten Londoner Sonntagsblättern Besprechungen der besten Kritiker, die „Fanny Hill“ ausnahmslos, in berufsmäßiger moralischer Überlegenheit, als ein künstlerisch wertvolles Sittengemälde und einen literarisch bedeutenden Stilspiegel des Rokoko bezeichneten. Ausnahmsweise hatten die besten Kritiker recht.

Aber darauf kommt es weniger an. Der stilistische Reiz ist ohnedies nur eine Sache für Feinschmecker, und er ist in der Tat nicht gering; für das übrige Publikum kommt es auf den anderen Reiz an, und der ist kaum zu überbieten. Und das, obwohl die Handlung selbst, die Episoden, verglichen mit den Überspitztheiten unserer gefeierten Importwaren, von einer geradezu entwaffnendenNaivität und einer zumindest blendend gespielten Unschuld sind: Die Erlebnisse eines Provinzmädchens, das in die große Stadt kommt und einer Madame in die kundigen Hände gerät – diese feine Kupplerin ist übrigens eine Figur, die aus einer der besten Komödien der Restaurationszeit stammen könnte. Fanny lernt so alles kennen und lieben, auch einen stattlichen jungen Mann, der zum Schluß reich und noch stattlicher zu ihr zurückkehrt, so daß sie als vornehme Dame und glückliche Mutter einer Kinderschar ihre ferneren Tage verbringen kann. Und da spricht man immer vom Lohn der Tugend.

Nicht der Inhalt kann es mithin sein, was dieses Buch seine hundertfünfzig Mark und des Lobes der besten Kritiker wert macht. Es liegt am Ton der Erzählung und an der Stärke der Schilderung – und deshalb eignet sich „Fanny Hill“ als Schulbeispiel für die Auseinandersetzung über Pornographie. Denn was sonst auf diesem trüben Gebiet angeboten wird, sei es unter dem Ladentisch, sei es als Neuerscheinungen führender Verlage, ist entweder von einer trostlosen Verkniffenheit wie bei Lawrence, die immer das Geistige zu Hilfe rufen muß, weil sich im Fleischlichen die gewünschte Wirkung nicht einstellen will, oder von der niemals literaturreif gewordenen Ruppigkeit Henry Millers, bei der sich weder die geistige noch die andere Wirkung einstellt, sondern eine beunruhigte Langeweile.

In diesem Roman eines Freudenmädchens liegt der Ton auf Freude. Es ist alles über die Maßen unanständig, aber es wirkt so unbeabsichtigt, so ohne Berechnung, ohne Grinsen und Feuchtigkeit in den Mundwinkeln, und die moralisierenden Randbemerkungen, ohne die es im achtzehnten Jahrhundert nicht einmal bei der Schweinerei abgeht, kommen aus dem Instinkt und dienen nicht der Beschönigung.