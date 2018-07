Der Fabel schenkt sie nicht viel Beachtung, und sie hat anderes im Sinn als eine Geschichte mit einem ordentlichen Anfang und einem wie auch immer gearteten Ende –

Die (neuseeländische) Autorin gibt nur vor, die Geschichte von Toby, Zoe und Pat erzählen zu wollen, die Geschichte von drei Einfältigen, Elenden, Gescheiterten und Verlassenen, auf der Flucht vor dem, was man das Leben nennt und was Miß Frame als eine Kette von Mißhelligkeiten, Hindernissen, sinnlosen Pflichten, Mechanismen, Reaktionen und Impulsen beschreibt, die nur manchmal den sonderbaren Glanz einer möglichen Bedeutung bekommen: wenn die Beziehung zwischen Ich und Welt kurz und direkt ist, noch nicht verstellt von den maßlosen, unpersönlichen Kulissen der Großstädte.

Das Thema also, in Neuseeland sicher noch neu: unverdiente Einsamkeit, Existenz am Rande des Lebens, am Rande der Sprache. „Es ist schwer, hier am Rande des Analphabets zu leben, Toby. Ich habe versucht, für dich Worte zu finden. Ich suche nach einem Rat, den ich dir geben könnte. Aber wie kann ich dir raten, wenn niemand mir raten will?“ Und da niemand beharrt und bleibt und ist, was er scheint, wirft sich Miß Frame der Sprache entgegen. „Die Dinge mit Namen waren in Wirklichkeit Menschen und wollten sich unterhalten, ohne unterbrochen zu werden. Oder vielleicht sagten die Menschen zu oft ihre Meinung, und jetzt waren die Dinge an der Reihe, die sonst auf keine Art und Weise ein Wort einwerfen konnten?“

Raum und Zeit werden aufgegeben. Es ist faszinierend und verlockend, zu verfolgen, wie sich die Autorin aus dem letzten Halt, den sie gerade gewählt hat, weil er allgemein und sicher ist, auch noch löst und etwas vollkommen Individuelles zu formen wagt. Es ist ihre eigene Sprache, ihr einsames Alphabet, und sie macht damit, was sie will. Sie läßt die Wörter im Alltagssinn einander folgen, eine Szene entsteht, genaue Beobachtung hat sich mit prägnantem Ausdruck gepaart und ein plastisches Bild ergeben, und dann zerschmilzt die Ordnung mitten im Satz. Die Wörter verschieben sich und tanzen ein Menuett nach unbekannter Musik. Und abermals die Verschiebung: Wörter sind wieder Bestandteile von Dialogen und alltäglichen Aussagen.

Dieser Wechsel kunstvoller Verwandlungen, das Schmelzen und Wiedererstarren der Sprache, das mit einem gewissen Manierismus betrieben wird, täuscht nicht darüber hinweg, daß die Begabung der Autorin ziemlich schmal ist. Aber sie hat diese Spezialbegabung mit erstaunlicher Disziplin behandelt, hat das, was sie kann, zur Perfektion getrieben. Ihre Stärke liegt im Auffächern visionskurzer, intimer Szenen: ein Stück gemütliches triviales Küchengespräch; die Empfindungen und Gefühle eines Kranken in der Minute nach dem Aufwachen; die unschuldige, ungeschliffene Seelenschönheit einfacher Leute; die klare Sphinx-Schönheit unverbildeter Natur; Unterhaltungen Halbfremder; alles, was Trauer und Ziellosigkeit und wehen Schmerz darzustellen, anzudeuten und zu symbolisieren vermag.

Immerhin: ihre drei Helden gewinnen mit diesem selbstgeschmiedeten Material genug Gestalt, um sich als Typen einzuprägen – Toby, der Epileptiker, der von seinem großen Roman träumt, Zoe, das späte Mädchen, das Selbstmord begeht, und Pat, der Schwätzer, der in einem Schreibwarenladen seine Tüchtigkeit entfaltet – und die Autorin fängt ihren Leser geschickt im Gewebe ihrer Sprache ein und entläßt ihn, noch etwas benommen vom Slalom zwischen Syntax und Sinn, mit der tückischen Frage: „Müßten wir nicht glücklich sein?“

Es ist das, was Männer als typischen Frauenroman bezeichnen: nicht originell im Konzept, nicht neu in der Form und beschränkt auf private Gefühle und Handlungen. Eine kultivierte Komposition aus den Stärken der Schwächen, reizvoll und eigenwillig, mit Höhepunkten leidenschaftlicher sprachlicher Schönheit, die von der Übersetzerin so geschmeidig und kraftvoll ins Deutsche übertragen worden sind, daß man den Roman in der Originalsprache zu lesen vermeint.

Sybil Gräfin Schönfeldt