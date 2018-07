Von Petra Kipphoff

Daß sich mit den Zeiten die Leute und mit den Büchern die Kinder- und Bilderbücher ändern, ist so erstaunlich nicht. Auf die Frage, ob auch die Kleinen schon ihren Johnson haben müssen, sei hier auch weiter nicht eingegangen. Nur bieten sich gerade die Bilderbücher so sehr zu einem Vergleich an zwischen dem, was war, und dem, was ist, dem, was schlecht und gut war, dem, was schlecht und gut ist, weil sie die Chance des doppelten Ausdrucks haben, weil sie mit Text und Bild gleichermaßen arbeiten können.

Setzt man, was sich in Deutschland wohl anbietet, einmal das Jahr 1945 als Einschnitt an, schaut, was es in der Kriegs- und letzten Vorkriegszeit an geliebten Bilderbüchern gab (und dieses Unternehmen scheint ungefährlich, denn das Bild des Führers starrte erst aus der Fibel hervor), so tauchen aus dem Nebel der Erinnerung zwei Gruppen von Büchern auf.

Einmal die Klassiker, „Struwwelpeter“, „Max und Moritz“, die „Heinzelmännchen von Köln“ und die „Zehn kleinen Negerlein“. Alles handfeste Geschichten, und wenn man nun schon einmal beim Verallgemeinern ist, alle von der gleichen, unnachgiebigen Moral. Überall folgt auf die verbotene oder unvernünftige Tat ohne viel Federlesens die Strafe, das schlimme Ende. Der Suppenkaspar stirbt (was ich, da man die illustrierte Gewichtsabnahme ja selber verfolgen, kann, immer nur sehr logisch, nie bedauerlich fand), die Heinzelmännchen verlassen das undankbare Köln, ein Negerlein, das mit einer Flinte spielt, erschießt sich dabei, Max und Moritz enden in Form von Schrot.

Eine andere Gruppe war friedlicher, handelte von fleißigen Osterhasen, einem Tierkindergarten, Blumen und Wurzelkindern. Die Bilder zeigten viel, aber nicht zuviel, waren exakt und, zugegeben, oft nicht eben auf dem letzten Stand der Kunst, sondern eher lieb und putzig. Aber man konnte alles darauf erkennen, konnte die verschiedenen Hasen oder das kleine Mädchen von Seite zu Seite verfolgen, weil man genau wußte, wie sie aussahen, weil sich alle Details wiederholten.

Schaut man sich nun die Bilderbücher an, die auch in diesem Jahr wieder darauf warten, die Weihnachtstische zu zieren, so lassen sie sich ziemlich mühelos in drei Gruppen sortieren: eine Handvoll schlechte, drei Hände voll mittelmäßige und eine Handvoll gute. Die schlechten mögen ihrem Schicksal überlassen bleiben, von den guten soll hier die Rede sein, aber auch von den mittelmäßigen, und sei es nur deshalb, weil sie in so dichter Phalanx daherkommen, weil sie die größte Chance haben, verbreitet zu werden. An diesen mittelmäßigen, diesen oft beinahe schlechten und zuweilen noch passablen Büchern ist ihre Auswechselbarkeit das Auffallendste. Man kann sich wirklich nicht mehr besinnen, ob man vor einer halben Stunde jetzt die Geschichte vom Jahrmarkt, die von der Reise auf See oder die von der Reise ins Gebirge, die von dem verzauberten Fahrrad oder eine der unzähligen Kasperlegeschichten gelesen hat. In allen kam etwas Aufregendes vor, alle waren in der gleichen flotten Kinderbuchprosa geschrieben. Und die Illustrationen versagen als Identifizierungshilfe nun gar völlig den Dienst. Überall wird forsch drauflosgepinselt, ein bißchen Kollage aufgepappt (man ist ja schließlich nicht von gestern), mit Tusche und Ölkreide durcheinandergekleckst, alles bunt um jeden Preis und fein grotesk verzerrt (entspricht ja schließlich der heutigen Situation). Das alles wirkt ebenso uniform wie exaltiert: Pudel spazieren prinzipiell nur pariserisch keck über die Seiten, Details gibt es nicht mehr, sondern nur noch Kuriositäten, Kinder grinsen, als seien sie alle von klein auf Penatencreme-gepflegt, und Erwachsene sind schlichte Karikaturen. Na ja.

Wenn man dieses sich so keß und konformistisch gebärdende Mittelmaß inspiziert hat, fällt es nicht schwer, die paar guten Bücher, die es glücklicherweise auch noch gibt, zu erkennen. Das beste, sympathischste von denen, die mir dieses Jahr in die Hände fielen, ist vielleicht das von