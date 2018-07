Inhalt Seite 1 — Der Intellektuelle und der Kommunismus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto F. Beer

Daß Bücher Ihre Schicksale haben, wird durch eine zweite Begegnung mit der „Zweiten Begegnung“ Friedrich Torbergs deutlich demonstriert.

Als der Roman des Amerika-Heimkehrers, Ex-Wieners und Ex-Pragers zuerst erschien, da schrieb man das Jahr der Währungsreform. Den deutschen und auch den österreichischen Leser betraf er nur in geringem Grade, obwohl sein Thema – die kommunistische Okkupation der CSR – damals gerade brennend aktuell war. Nun liegt er im Rahmen einer Torberg-Ausgabe des Langen-Müller-Verlags endlich so vor, wie er sein soll. Was damals lebenswarmer Bericht war, wird in die historische Distanz gerückt, zumal nun auch die Tschechen ihre Stalins begraben und ihren Eisernen Vorhang mit betonierten Passagen für Autotouristen versehen. Vielleicht ist es gerade darum wichtig, daß hier eine historische Situation episch fixiert worden ist –

Friedrich Torberg: „Die zweite Begegnung“; Verlag Langen/Müller, München; 356 S., 19,80 DM.1948 also: der dreijährige Traum von der tschechischen Demokratie hat sich in den Alptraum von der Volksdemokratie verwandelt, der Präsident der eben erst von der Naziherrschaft befreiten CSR hat sich, „um Blutvergießen zu vermeiden“, den wohlorganisierten kommunistischen Stoßtrupps gefügt, Masaryks Sohn hat sich das Leben genommen oder wurde dazu gezwungen – was weiß man genau in der von Gerüchten erfüllten Hauptstadt, die im Untertauchen, im Verbergen von Menschen vor politischen Machthabern schon eine alte Erfahrung besitzt?

Einer der Untertauchenden ist Martin Dub: Linksintellektueller, vor den Nazis in die tschechische Befreiungsarmee geflüchtet, aus dem Krieg mit einer Verletzung am linken Bein heimgekehrt, das er nun (nach dem Wort seiner Feinde) so nachschleppt wie seine linke Vergangenheit.

Als er jetzt in der Dachkammer einer Prager Prostituierten untertaucht (gemeinsames Mißtrauen gegen die Polizei schlägt da eine Brücke) und den Tag der Flucht abwartet, begegnet er der Geliebten von einst wieder: einer Tänzerin des russischen Balletts, die damals ihm zuliebe in Prag geblieben ist und deren Spur er verloren hat, als er vor den Nazis flüchtete. Sie hat inzwischen eine Zweckehe mit einem russischen Funktionär geschlossen und kehrt mit den neuen Herren nach Prag zurück. Wird auch sie mit dem Geliebten von einst den (politischen und ehelichen) Machthabern entfliehen? Da wird eine faszinierende Liebesgeschichte zugleich mit einer politischen Auseinandersetzung von hohem intellektuellem Reiz erzählt. Welcher Romancier fände heute noch den Mut zu solcher Koppelung?

Doch ist da noch die andere, die stärkere und zwingendere Auseinandersetzung. Von Jugend her ist dieser Martin Dub leidenschaftlich verstrickt in die komplexe geistige Spannung, die ihn mit dem problematischen Freund Jan Dvorsky verbindet. Mit diesem kühlen Rechner hat er alle dialektischen Eskapaden der gemeinsamen Jugendjahre im sozialistischen Lager der ersten tschechischen Republik und alle ihre Konsequenzen in den Jahren zwischen Hitler und Gottwald durchexerziert. Bis dann am Tag des kommunistischen Putsches in dem Freund von ehemals der neue – und ebenso leidenschaftliche – Feind durchbricht. Jan Dvorsky ist einer der Überläufer, ein neuer Machthaber, dem die Angst im Nacken sitzt, der ebenso kühl-macchiavellistisch im anderen Lager steht und mit rechnerischer Glätte gegen den einstigen Freund zu Feld zieht. Hier zeigt sich psychologische Virtuosität in der Durchleuchtung dieser ambivalenten Beziehung, die freund-feindliche Auseinandersetzung wird zu einem geistigen Sich-ineinander-Verkrallen, unbewußte Triebmotive bewegen den dialektischen Apparat des Buches.