Oliver Warner: Große Seeschlachten. Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg; 304 Seiten, mit zahlreichen großformatigen farbigen und Schwarz-Weiß-Bildern. 120 Mark

Es stirbt sich an Bord von Schlachtschiffen und Kreuzern ebenso schwer wie im Schützenloch oder im brennenden Panzer. Das Grauen und die Qual sind in Seeschlachten nicht geringer als in den blutigen Landkämpfen. Kaum jemand, der an Bord eines Schiffes eine Schlacht mitgemacht hat, ist später zum Verkünder der Poesie des Kampfes geworden. Aber es gab Skizzen von den Schlachten, angefertigt von Miterlebenden, es gab genaue Berichte, und nach ihnen haben dann große oder auch mittelmäßige Künstler Gemälde geschaffen, die noch in Jahrhunderten eine gewisse Anschauung der Ereignisse vermitteln. Das Grauen ist freilich aus ihnen verschwunden, auch das Sterben wirkt poetisch und romantisch. Aber wer über einige Erfahrung oder Phantasie verfügt, kann sich das Leiden hinzudenken und gewinnt dann eine zutreffende Vorstellung von dem Ablauf jener Ereignisse, die über das Schicksal unseres Erdballes entschieden haben.

Bis vor etwa hundert Jahren hatten die Maler das Glück, daß die Kampfschiffe unter Segel in den Kampf gingen. Eine große Flotte, auf der sich die weißen Segel blähen, wenn die Bugwellen aufschäumen bei der schnellen Fahrt gegen den Feind, das muß ein herrlicher Anblick gewesen sein. So ist in drei Jahrhunderten eine Fülle von großartigen Bildern geschaffen worden, von denen wir eine Auswahl der schönsten in diesem Buche wiederfinden. Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts verdrängt dann die Maschine das Segel, die Photographie den Pinsel. Die Bilder werden wirklichkeitsgetreuer, wenn man unter diesem Begriff die genaue Wiedergabe des Kampfes versteht, wie er mit den Augen zu erfassen ist.Das Bild von der auseinandergeborstenen „Invincible“ etwa, von der nur noch Bug und Heck, beide voneinander getrennt, am Skagerak aus dem Wasser ragen, wird nicht so leicht aus dem Gedächtnis verschwinden. Die Schönheit der frühen Gemälde freilich kann keine Photographie ersetzen.

Der britische Marinehistoriker Oliver Warner hat den Text geschrieben, der sich neben den Bildern selbständig behauptet und ein Muster an Klarheit, Sachverständnis, Verstand und Anschaulichkeit darstellt. Daß der Verfasser ein Engländer ist, wird selten aufdringlich sichtbar. Allerdings beschönigt Warner sehr den Neutralitätsbruch von Kopenhagen. Aber man stellt auch mit einigem Erstaunen fest, daß Warner sich gelegentlich bemüht, bei der Auswahl des Stoffes selbst berechtigten Stolz der Briten auf ihre Marine zu unterdrücken. Die Seesiege der Amerikaner im Zweiten Weltkriege werden ausführlich erzählt, was in Ordnung ist, da bei Midway und Leyten große Geschichte gemacht wurde. Aber es fehlt ein ebenso ausführlicher Bericht über Cunninghams Siege im Mittelmeer, die Rommel hinderten, Kairo zu nehmen, und die den Zusammenbruch des Afrikakorps herbeiführten. Es fehlt auch ein Bericht über La Hougue, wo die britische Seeherrschaft begründet wurde.

In einer hoffentlich bald folgenden zweiten Auflage werden diese Berichte sicherlich nachgetragen. Dann wird wohl auch das Lissa von 1866 seinen Platz neben dem Lissa von 1811 finden. Inzwischen werden sich wohl auch die Übersetzer davon überzeugt haben, daß ein Admiral of the Fleet kein „Admiral der Flotte“ ist, sondern ein Großadmiral. Und dann wird, so dürfen wir annehmen, auch nicht mehr das Register fehlen. Max Sträßer