Inhalt Seite 1 — Die Abenteuer des Jeremy Pepper Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otfried Preußler

Unsere Jungen bevorzugen Abenteuergeschichten natürlich in erster Linie um der spannenden Unterhaltung willen. Aber insgeheim werden sie von ihnen auch noch aus einem anderen Grunde angezogen: Solche Bücher bieten ihnen die großartige Gelegenheit, sich im Geiste mit ihren Helden gleichzusetzen und beim Lesen alle jene gefährlichen und aufregenden Situationen, in die sich die Helden verstrickt sehen, kraft ihrer Phantasie selbst zu erleben und sich darin zu bewähren. Deshalb können Abenteuergeschichten im Prozeß der charakterlichen Entwicklung der Jungen eine nicht unbedeutende Rolle spielen, und deshalb erscheint es mir wichtig, die Stöße von Abenteuerbüchern für junge Leute, die alljährlich in Deutschland neu auf den Markt kommen, gründlich unter die Lupe zu nehmen. Ein leider beträchtlicher Teil der Neuerscheinungen entpuppt sich dabei als mißraten; die weitaus meisten Titel sind zum alsbaldigen Verbrauch bestimmte Durchschnittsware, nach der schon in zwei, drei Jahren kein Hahn mehr krähen wird; und nur hie und da einmal stößt man auf ein wirklich bemerkenswertes neues Abenteuerbuch, dem man wünschen möchte, daß ihm ein längeres Leben beschieden sei.

Für ein Buch dieser Art halte ich die von Katharina Behrens und Leni Rhan-Oswald trefflich aus dem Amerikanischen übersetzte und von Albrecht Applhans mit zahlreichen kräftigen Tuschezeichnungen illustrierter Erzählung

Frances Rogers und Alice Beard: „Jeremy Pepper“; Ensslin & Laiblin Verlag, Reutlingen; 248 S., 8,80 DM.

Schauplatz des Geschehens sind die Neuenglandstaaten am Vorabend des nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Als fünfjähriges Kind hat Jeremy bei einem Überfall feindlicher Rothäute auf sein Elternhaus alle unmittelbaren Angehörigen verloren. Vater und Mutter wurden von den Indianern getötet, seine Zwillingsschvester ist seit dem Unglückstag spurlos verschwinden. Einige: Jahre verbringt Jeremy dann bei Verwandten in England, aber als Zwölfjähriger kehrt er an Bord der „Mary Ann“ wieder nach Amerika zurück, und dies ist der Zeitpunkt, an dem die eigentliche Erzählung einsetzt.

Gegen seinen Willen wird der schmächtige Junge als Glasmacherlehrling unter Vertrag genommen und verliert damit auf Jahre hinaus weitgehend seine persönliche Freiheit. Er kommt auf die Glashütte des Barons Stiegel im Städtchen Manheim und gewinnt dort in dem holländischen Glasbläsermeister Peter van Kleeck einen treuen, väterlich um ihn besorgten Freund, während ihn ein etwas älterer Lehrling, der brutale und hinterhältige Stuffy, vom ersten Tag an nach Strich und Faden zu kujonieren trachtet.

Mit der Zeit lebt sich Jeremy immer besser in die ihm anfangs so fremd und unheimlich erscheinende Welt der Glasmacher ein und findet Freude an seinem Beruf, in dem er es mit Peters Hilfe rasch weiterbringt. Da wird der Holländer plötzlich beschuldigt, ein Fabrikationsgeheimnis an die Konkurrenz verraten zu haben, und gleich, nachdem er Manheim entrüstet verlassen hat, gerät er auch noch in den Verdacht, ein besonders niederträchtiger Dieb zu sein. Jeremy, der wegen seines Lehrvertrages in Manheim zurückbleiben muß, läßt nichts unversucht, um die mysteriösen Vorgänge aufzuklären und die Ehre seines Freundes wiederherzustellen. Aber bis es Jeremy gelingt, klare Beweise in die Hand zu bekommen, vergeht ein ganzes langes Jahr: ein Jahr voller Abenteuer und Mühen, an dessen Ende dann freilich nicht nur das Wiedersehen mit Peter und ein neuer, vielversprechender Anfang auf dessen eigener Glashütte stehen, sondern auch die Begegnung mit dem Mädchen Celia, in dem Jeremy seine verschollene Schwester wiederzuerkennen glaubt, auch wenn er die letzte Gewißheit für die Richtigkeit seiner Vermutung wohl niemals erhalten wird.