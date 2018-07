Von Hermann Funke

In diesem Jahr gibt es ein städtebauliches Jubläum zu feiern. Vor sechzig Jahren wurde in England die erste Gartenstadt gegründet: Letchworth bei London. Damit fing an, was heute Enthaltung der Großstädte genannt wird. Der Initiator der Gartenstadtbewegung war Ebenezer Howard (1850–1928), der seine Ideen zuerst 1898 publik machte ("To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform").

Seitdem sind unsere Stadtplaner unermüdlich damit beschäftigt, die Großstädte aufzuribbeln und aus ihnen Grüngürtel und Trabantenmuster zu stricken. Sie haben ihre Technik besonders nach dem letzten Krieg immer mehr verfeinert und können das Strickzeug jetzt in die Hände der vierten Stadtplanergeneration legen.

Trotzdem will bei den Jubelfeiern ihrer Bewegung die rechte Stimmung nicht aufkommen.

Sir Frederic Osborn, der noch Mitarbeiter Unwins war, des Stadtplaners von Letchworth – denn Howard selbst war Journalist –, stellte auf einer solchen Veranstaltung in Hamburg unlängst fest, es bestehe heute eine Tendenz, "Dinge zu verachten oder bestenfalls herablassend zu belächeln, die einmal als schön oder interessant galten".

Schuld an diesem bedauerlichen Zustand sind nach Sir Frederic die Architekturjournalisten. Er muß dabei besonders an eine Dame gedacht haben und an ihr 1961 in New York erschienenes Buch, das jetzt – dank der ausgezeichneten Buchreihe "Bauwelt-Fundamente" – auch bei uns zu haben ist – Jane Jacobs geht offensichtlich von der Meinung aus, daß Städte nicht für Stadtplaner, sondern für Laien gebaut werden. Durch diese Auslegung wird sie allerdings von Anfang an daran gehindert, den Stadtplanern und ihrer Arbeit ganz gerecht zu werden.

Ein Laie – und das ist der durchschnittliche Bewohner einer Großstadt – ist selbstverständlich nicht in der Lage, die Befriedigung nachzufühlen, die der Fachmann empfindet, wenn er – wie er sagt – "Funktionen" trennt und zum Beispiel die Funktionen "Wohnen", "Arbeiten", "Einkaufen" in verschiedene Flächen seines Planes einweist.