Jahrzehntelang ist um das Prinzip der Kollektivverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gerungen worden. Viele Arbeitgeber haben den Gewerkschaften eine solche Anerkennung bis zum Ende des Ersten Weltkrieges versagt, und es hat auch Zeiten gegeben, in denen Gewerkschaftsführer, die solche Verträge unterzeichneten und damit den „Klassenkampf unterbrachen“, mit Ausschlußverfahren bedroht wurden.

Jetzt ist ein ähnlicher Konflikt wegen der auch im Deutschen Gewerkschaftsbund sehr umstrittenen „Anerkennungsforderungen“ einiger Gewerkschaften ausgebrochen, die zu einer sozialen Partnerschaft bereit sind und dafür Gegenleistungen (materielle Bevorzugung der Organisierten, Einziehung der Beiträge durch die Lohnbüros und Lohnfortzahlung für ehrenamtliche Mitglieder der Tarifkommissionen) verlangen. Nur wegen der besonderen Verhältnisse in der Bauwirtschaft hat die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, so hat der neue Hauptgeschäftsführer Eichler kürzlich erklärt, die Verträge über eine zusätzliche Altersrente für organisierte Bauarbeiter toleriert. Vor wenigen Wochen hat jedoch der Spitzenverband der Arbeitgeber die ihm angeschlossenen. Organisationen vor dem Abschluß ähnlicher Vereinbarungen in anderen Wirtschaftszweigen gewarnt.

Jetzt hat die Arbeitsgemeinschaft der Arbeitgeberorganisationen des Saarlandes die Konsequenz gezogen und, unmittelbar vor dem Bundeskongreß des DGB, den Verband der Textil- und Lederindustriellen des jüngsten Bundeslandes aus seinen Reihen ausgeschlossen, weil er mit der Gewerkschaft Textil–Bekleidung ein Urlaubsgeld nur für Gewerkschaftsmitglieder vereinbart hatte.

Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände ist von dieser Entscheidung, die sie grundsätzlich billigt, überrascht worden. Die Textilgewerkschaft ist enttäuscht. Ihr jüngst gewählter Vorsitzender Buschmann, der sein ganzes Prestige für eine Politik der sozialen Partnerschaft einsetzt, sieht in dieser Haltung der Arbeitgeber einen Beweis dafür, daß man bereits alle Versuche, zu neuen Wegen zu kommen, im Keim ersticken will. Er sagte damit im Grunde dasselbe wie der gegen die Thesen der Reformer rebellierende linke Flügelmann der Gewerkschaftsbewegung, der IG-Chemie-Vorsitzende Gefeller, daß nämlich der Spitzenverband der Arbeitgeber eine Partnerschaft gar nicht wolle.

Das Dementi der Bundesvereinigung gegen Gefellers Äußerungen hat im Lichte der saarländischen Entwicklung viel von seiner Überzeugungskraft verloren. Denn der Ausgleich der gesellschaftlichen Gegensätze kann sich nicht durch die Unterwerfung der einen Partei unter den Willen der anderen vollziehen. Beide müssen einander auf halbem Weg entgegenkommen, auch wenn das die Aufgabe liebgewordener Vorstellungen erzwingt.

Die überwiegende Mehrheit der Gewerkschaften will von sozialer Partnerschaft im Sinne des Bauarbeiterführers Leber oder Buschmanns noch nichts wissen. Dennoch hat der DGB das Vorgehen ihrer Verbände ohne Ausschlußverfahren toleriert. Wäre es nicht klüger, wenn auch die verantwortlichen Kreise der Arbeitgeber ihren Mitgliedsverbänden die gleiche Bewegungsfreiheit ließen?

Mit Ausschlüssen und Verboten sind Entwicklungen noch niemals aufgehalten worden. O. W