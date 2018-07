Sehr geehrter Herr Chrennikow,

es genügt, wenn ich meinem Brief an S. Akssjuk ein paar Zeilen an Sie hinzufüge.

Ich habe nicht gesagt, daß die junge Generation der Sowjetmusiker gegen die Sowjetideologie und die Kunstpolitik der Partei kämpft; selbst wenn ich dieser Ansicht wäre, würde ich mich hüten, sie niederzuschreiben.

Sie sind Mitglied des Obersten Sowjets und werden daher verstehen, was ich meine. Solange es bei kritischen Auseinandersetzungen zwischen Ihnen