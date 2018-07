Alle Menschen guten Willens waren bestürzt, Rundfunksender in aller Welt verbannten Unterhaltungssendungen aus ihrem Programm. Nicht so der Südwestfunk. Vierzehn Stunden, nachdem der amerikanische Präsident unter den Kugeln seines Mörders zusammengebrochen war, strahlte der Südwestfunk ungerührt eine Zweieinhalb – Stunden – Sendung mit lustigen Plaudereien des Blut-und-Boden-Barden Karl Heinrich Waggerl aus. Mag sein, um Trost zu spenden; denn Waggerl sprach wiederholt sehr spaßig von Mord und Tod („schlug mit einem Kochlöffel mörderisch auf die Nase“ und „da war die Schwester durchaus nicht tot, es war alles nur Spiegelfechterei gewesen“). Waggerl mit vergnügter Stimme über seine Ministrantentätigkeit bei der Spendung von Sterbe-Sakramenten: „Dieses Geschäft zählte zu, den begehrtesten, denn es war Brauch, daß der Geistliche und sein Gehilfe hinterher reich bewirtet wurden, wenn es ihnen gelang, den Sterbenden noch am Leben anzutreffen. Sonst freilich konnte es geschehen, daß das ganze Trauerhaus bereits in Trauer schwamm ...“

Beim Südwestfunk schwamm man nicht, jedenfalls nicht in Trauer. Nach 14 Uhr ertönte Schlagermusik. Sehr sinnig: „Über die Prärie klingt mein Lied durch die Nacht“. Dachte man an den toten Präsidenten in Texas? SWF-Chef vom Dienst Bock auf telephonische Anfrage: „Das ist kein Schlager, das war gedämpfte Unterhaltungsmusik.“ Gegenfrage: Sie gedenken Kennedys mit Unterhaltungsmusik? SWF-Bock: „Dazu kann ich – ich weiß nicht, wie ich Ihnen – wir können ja nicht vom frühen Morgen bis in die späte Nacht nur Beethoven und Brahms spielen.“

Neue Frage: Dann machen Sie so weiter? Bock: „Wir haben unser Programm.“ Immerhin: „Um 16 Uhr bringen wir eine Zusammenfassung der bisher eingegangenen Berichte zum Attentat.“ Aber dann kaltschnäuzig weiter: „Anschließend kommt wieder die von Ihnen apostrophierte Unterhaltungsmusik.“

Es kam noch Schlimmeres: Während Radio Moskau sein Abendprogramm änderte, um Kennedys Werk zu würdigen, gedachte der Südwestfunk – weil es so in seinem Programm stand – des Komödianten Ferdinand Raimund mit einer Szenenfolge im lustigen Wiener Possendeutsch. Mit Jubel und Hochrufen, denn: „Heute ist für uns ein großer Tag.“ Einer ruft, daß es diesen Tag zu feiern gelte, an dem wir „den alten bösen Geist“ verbannten. Ein anderer: „Und nun, mein Volk, wollen wir ausgelassen und froh sein.“ Das Echo: „Hallo, das ist sein Leben, juhu.“

Wir sollten uns für die Verantwortlichen des Südwestfunks schämen – sie selbst sind dazu wohl kaum imstande. Otto Köhler