Zwischen den Trauertagen regierte der Tod. Am Sonntag wurde, Zelluloid mit schwarzem Rand, Gustaf Gründgens’ gedacht: Wie ein Panther sprang der Schauspieler, blond und zynisch, an den Podiumsrand; Mephisto witzelte steifbeinig-tänzelnd, und der alte Philipp sinnierte ... sehr langsam, mit schleppender Suada: mehr denkend als redend.

Ruppel erinnerte an Görings trotzigsten Repräsentanten und zeichnete die Miniatur des verwegen bezopften Riccaut de la Marliniere – Lessings äffisch parlierender Glücksritter, gespielt von einem noch nicht einmal vierzigjährigen Intendanten. Von Fehling war die Rede, von Richard III.; man sah die Mann-twins und Pamela Wedekind, sah den Spiegelmenschen und den Possenreißer, den Kußhandwerfer und den Zyniker, den Einsamen und den gourmet. Henning Rischbieter sprach, in einem klugen Aperçu, von einer Thomas-Mann-Figur: Zeitlebens ein strenger und pflichtgetreuer Diener der Kunst, starb Gründgens eben dann, als er anfangen wollte, zu leben.

In der Tat, man dachte an Aschenbach, an den makabren und sehr konsequenten Tod in heiteren Zonen, dachte an das Lisaweta-Gespräch aus dem „Tonio Kröger“, an strenge Moralität und an die Unverbindlichkeit der Verwandlung. Elisabeth Flickenschildt – ein schwarzer Schatten, der den Spiegel ansprach – fand das Wort von der unendlichen Gleichgültigkeit, die sich so gut mit der Courtoisie und der Zartheit versteht. Das laissez faire und die repräsentierende Würde, Mummenschanz, Dandytum und höherer Witz ... am Ende kam alles zusammen: Während Hamlets Monolog vom Schlafen, vom Tod und vom Träumen erklang, glitten die Kameras über die nächtlichen Lichter der Kirchenallee, über Cafés und Autos, Reklamen, Läden und Schienen. Der Dänenprinz dachte ans Sterben, und das Leben ging weiter. –

Zwischen den Trauertagen regierte der Tod. Am Freitag, eine Minute vor acht, war noch alles beim alten; die Regional-Sprecherin sagte freundlich Adieu, die Anzeigetafeln versprachen Chansons und, zum geruhsamen Ausklang, eine Sacha-Guitry-Reprise. Dann geschah es. Ein Attentat, hieß es im Ersten Programm, der Präsident ist getroffen. Später dann: er ist zusammengesunken, man sah seine Frau, die sich über ihn beugte. Später: zwei Priester sind im Krankenhaus. Später: wir werden erst um 21 Uhr 45 weiter berichten. Später: der Präsident ist gestorben. Alle Nachrichten wurden sachlich, aber mit Bewegung und dem Ausdruck des Schreckens wiedergegeben. Bei der Todesannonce zeigte das Gesicht des Sprechers Sorge und offenen Schmerz.

Die Mienen der Ansager, ihre Versprecher und ihre Stimme verrieten: hier wurde ein Mann, ein Vater, ein Politiker, ein noch nicht alter Mensch ermordet, dessen Stimme ich kannte und dessen Tod, mit allen seinen Folgerungen, mich und meine Familie betrifft. Die Improvisation demonstrierte Entsetzen und Angst; Redner und Hörer empfanden das gleiche; die karge Dokumentation hatte das Pathos der Klage. Dann freilich kam die übliche Trauermusik, die Stalingrad-Masche, das Schwelgen in Moll.

Es kam – im Ersten Programm – zum dreisten So-weiter-Wursteln, zu Berichten über Japan und de Gaulle; und das war wirklich nackter Hohn: denn wen interessierte das jetzt? Und schließlich folgten, hüben und drüben, die papierenen Reden, die Phrasen mit dem schwarzen Schlips, die offizielle Kollektiv-Larmoyanz im Stile von „Das ganze deutsche Volk“.

Die Nachrichten, meine ich, hätten genügt; die Dokumentation und das Schweigen sagten mehr als das So-tun-als-ob und der Wortschwall der – freilich nicht zu beneidenden – Blitztrauerredner. Die Botschaft sprach für sich selbst; danach war Stille geboten. Das routinierte Moll, die plumpe Verdrängung und die hohle Sofort-Kondolenz wirkten makaber. Nur die Information, das schmerzlich-nüchterne „und was weiter?“ war an diesem Freitag am Platz.

Momos