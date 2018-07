Inhalt Seite 1 — Liebe zum Handwerk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn schon die große Londoner Gesellschaft ihre Keelers hat, wollen die anderen Leute auch was haben; natürlich bescheidener. Immerhin schwoll im Süden Londons ein kleiner Sturm im Wasserglas jeden Tag mehr an.

In dem Vorort Camberley liegt die moderne, städtische Siedlung Ansell Estate. Bis auf das Kassieren der Miete und bis aufs Reparieren defekter Einrichtungen ging auch alles seinen normalen Gang. Hin und wieder gab es wohl Klagen über kläffende Hunde oder überlaute Nachbarn, doch das waren Angelegenheiten, die vom Stadtrat im Handumdrehen erledigt wurden. Im übrigen herrschten in Ansell Estate gute bürgerliche Sitten.

Urplötzlich freilich erhob Sex sein häßliches Haupt. Vor dem baß erstaunten Stadtrat erschien eine Delegation von Handwerkern, die sich beschweren wollten. Zuerst drehten sie verlegen ihre Hüte in den Händen und rückten nicht recht mit der Sprache heraus. Aber schließlich faßte ihr Sprecher Mut: Nun ja, sie wollten nicht mehr einzeln in die Wohnungen gehen und reparieren. Ob sie in Zukunft nicht zu zweien die Hausfrauen in den defekten Wohnungen besuchen dürften? Auf die drängenden Fragen des Stadtrats behaupteten die ehrbaren Handwerker, ihre Tugend sei durch einige Hausfrauen stark gefährdet. Sobald die Ehemänner fort seien und die Kinder in der Schule, mache eine Anzahl von Hausfrauen ihnen heftige amouröse Avancen. Nicht nur, daß dadurch die auszuführenden Reparaturen empfindlich gestört würden und nun längere Zeit in Anspruch nahmen, sondern auch der gute Ruf der Handwerkerschaft ginge flöten. Gern akzeptierten sie nach altem Brauch eine Tasse Tee, aber Sex? Am frühen Morgen?

Eine rasch einberufene außerordentliche Stadtratssitzung fand hinter verschlossenen Türen statt. Mit Hilfe der sittlich gefährdeten Handwerker wurde eine „Schwarze Liste“ der liebestollen Hausfrauen aufgestellt. Dann wurde beschlossen, daß alle Hausfrauen, die Handwerker in ihr Haus bestellt haben, in Zukunft immer von zwei robusten Männern besucht würden. Während der eine die Arbeit tue, beobachte der andere argwöhnisch die Hausfrau und wache über die Moral seiner keuschen Kollegen. Zuerst wunderten sich die Hausfrauen über die doppelten Handwerker, besonders weil einer von ihnen immer untätig herumstand. Immerhin mochte es sich ja um eine neue Gewerkschaftsregel handeln. Wie nicht anders zu erwarten war, kam die Sache schließlich heraus.

Ein Proteststurm erhob sich. Er wütete nicht nur in Camberley, er fegte über die ganze Insel. Die Hausfrauen, die sich tief in ihrer Tugendhaftigkeit gekränkt fühlten, veranstalteten viele Protestaktionen, an denen auch alle anderen Frauen der Siedlung teilnahmen. Sogar die weniger ehrbaren Damen waren dabei; doch wurde deren Besorgnis geweckt, als die gekränkten Schwestern verlangten, die Schwarze Liste solle bekanntgegeben werden. Immerhin hatten die Unschuldigen Hausfrauen vor, ihre Ehre zu rehabilitieren. Abgesehen davon, daß es immerhin ganz interessant sei, zu wissen, wer von ihnen ...

Mißtrauische Ehemänner – aber auch glaubensstarke, die sich heimlich trafen und berieten – waren geteilter Meinung über eine Veröffentlichung. Nur jene, die felsenfest an die Lauterkeit ihrer Frauen glaubten, wünschten die Bekanntgabe; die anderen hatten Bedenken und dachten an mögliche Konsequenzen

In den Versammlungen der Stadtrat: die hinter verschlossenen Türen stattfanden, konnte auch keine Einigkeit erzielt werden. Sexmoral gehört nun nicht zu den Gebieten, mit denen sich normalerweise ein würdiger Stadtrat zu befassen hat. Einige Räte drohten sogar zurückzutreten, um sich nicht in dem Sündenpfuhl zu beschmutzen. Nur in einem Punkt waren sich alle einig: Die Liste durfte nicht veröffentlicht werden. Ein Rattenschwanz von Verleumdungsprozessen mußte vermieden werden.