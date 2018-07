Inhalt Seite 1 — „Literaten können doch nicht leer ausgehen!“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Josefa Z., Wirtin einer beliebten Münchener Gaststätte, brach am Telephon in Schluchzen mit „I bin a ehrbare Frau, i hab noch nie nix mit. der Polizei z’tun ghabt“, klagte sie. „Und jetzt war heut morgen a Polizeiinspektor bei mir! Des können S’ doch net machen! Der Anwalt vom Gaststättenverband hat mir gsagt, ich brauch den Vertrag gar net unterschreiben!“

Rechtsanwalt Dr. Norbert Kückelmann am andern Ende des Drahts blieb jedoch hart: „Ich kann meine Anzeige nur zurückziehen, wenn Sie den Vertrag mit uns abschließen. Weigern Sie sich, so bleibt die Angelegenheit bei der Staatsanwaltschaft.“ Josefa Z. unterschrieb.

Der Vertrag, abgeschlossen am 17. Oktober, bedeutet den ersten wichtigen Erfolg der Münchener „Verwertungsgesellschaft Wort“, die von ihrem Geschäftsführer Dr. Norbert (Gesellschaft als „eine Art literarischer GEMA“ (Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte) bezeichnet wird. Der Anwalt hatte am 3. Oktober gegen Josefa Z. Strafanzeige erstattet, weil sie in ihrem Lokal Wortprogramme des Fernsehens übertragen hatte, ohne an die Verwertungsgesellschaft Gebühren abzuführen.

So wie Josefa Z. wird es, nachdem nun das Exempel statuiert ist, in allernächster Zeit noch zahlreichen anderen Gastwirten im Bundesgebiet ergehen. Denn nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 18. Dezember letzten Jahres ist es eine ungerechtfertigte Bereicherung, ohne Gegenleistung gewerbsmäßige Wortsendungen per Funk oder Fernsehen öffentlich zu übertragen, wenn diese Sendungen durch einen „schöpferischen Akt“ zustande gekommen sind.

Nach Schätzungen Dr. Kückelmanns gibt es in der Bundesrepublik etwa 70 000 Wirte, die mit dem Hinweis „Täglich Fernsehen“ um Gäste werben. Sie alle machen sich strafbar, wenn sie nicht zahlen.

Das ist eine revolutionäre Entwicklung. Bisher hatten die Fernseh-Wirte Jahrespauschalen nur an die GEMA abzuführen. Die Verwertungsgesellschaft Wort hat nun durchgesetzt, daß auch die Zweitverwertung von Wortsendungen geschützt wird. Das bedeutet, daß in Zukunft nicht nur die Musiker von öffentlichen Übertragungen profitieren werden, sondern auch Verleger und Autoren, Journalisten und Fachschriftsteller, möglicherweise sogar Conférenciers und Quizmeister.

Die Verwertungsgesellschaft Wort war nach dem Vorbild der GEMA schon 1958 gegründet worden. Heute sitzen in ihrem Verwaltungsrat Vertreter der Journalistenverbände, des Börsenverbandes des Deutschen Buchhandels, der Schriftsteller-Schutzverbände, der Deutschen Rundfunk- und Fernsehunion und der Verlegerverbände.