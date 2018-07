Wie viele Stufen sind wohl bei dieser langen – nach unten führenden – Rolltreppe zu sehen, wenn sie stillsteht“, fragt Frau Kalkulus ihren Mann. „Das werden wir gleich haben“, ruft dieser, schwingt sich auf die fahrende Treppe und läuft herunter. Nach fünfzig Schritten ist er unten angelangt. Daraufhin macht er kehrt und steigt die gleiche Treppe wieder hinauf, fünfmal so schnell, wie beim Herunterlaufen, das heißt, er nimmt jetzt fünf Stufen in der gleichen Zeit, in der er vorher eine genommen hatte Er muß 125 einzelne Stufen steigen, bis er wieder oben angekommen ist. „So“, sagt er atemlos zu seiner Frau, „jetzt wird es dir nicht mehr schwer fallen, deine Frage selbst zu beantworten.“

(Auflösung auf Seite 17)