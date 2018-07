Von Barbara Bondy

Der Abstieg zu den Müttern ist gefährlich, Man landet unter Umständen nebenan, in der Spinnstube, wo vor allem geredet wird. Folgendes Buch steht zur Debatte – Der Rezensent sah sich selten einem so heterogenen Gebilde gegenüber. Mit Textinterpretation (etwa nach dem Prinzip der Sorbonne-Didaktik: an zehn Zeilen die Sprachqualität eines Textes verbindlich zu eruieren) ist nichts auszurichten. Da gibt es Passagen, die sind hundsmiserabel, da rutscht die Sprache in Abgründe, in denen bereits der Kitsch lauert, da starrt einen mangelndes Formvermögen an wie ein Medusenhaupt, da hüpfen die Gedanken vom Kosmos bis zur Kaffeetasse, von Sisyphos zu Sagrotan; mit der Häkelnadel „Assoziation“ ist das mühelos zu bewerkstelligen. Da gibt es Passagen, in denen amüsieren kaltschnäuzig-intellektuelle, böse Aperçus, ein herrlich hundsföttischer Sinn für Realitäten. Und schließlich gibt es Passagen, die sind präzise und klug, sprachlich bewältigt; sie deuten an, daß Hedwig Rohde eine begabte Schriftstellerin ist. (Wieviele Seelen wohnen, ach, in ihrer Feder?)

Das Thema sorgt für Sensation – ob auch für Leser, das wird sich erst noch zeigen. Ich vermute, man kann der Autorin Originalität bescheinigen; da sie den „Voilà-une-femme“-Anspruch erhebt und sich mit der conditio feminina weiß Gott herumschlägt, kann man ihr zudem bescheinigen, daß sie ein „Ur-Frauenbuch“ geschrieben hat (es wird männliche Leser auf jeden Fall das Gruseln lehren).

Hedwig Rohde verarbeitete offensichtlich den minuziösen Bericht ihrer Niederkunft zu einem Roman. Zwischen den Kapitelüberschriften: „Ankündigung“, „Eröffnung“, „Austreibung“ und „Nachgeburt“ geht eine schwere Geburt vor sich, von der Mutter erzählt, in eine äußere Konstellation hineingestellt, die einerseits scharfe, wenn auch nicht immer gelungene Ausfälle gegen das Dritte Reich und seine Perversionen erlaubt, andererseits die „Ausnahmesituation“ noch soweit zuspitzt, daß sie zuweilen in gefährliche Nähe der Kolportage gerät: Es ist Krieg; der Vater des Kindes ist im Osten gefallen, die Entbindung wird stundenlang von einem Bombenangriff begleitet. Die Erzählung des Geburtsablaufs wird immer wieder unterbrochen, entweder durch eingestreute Kursivpassagen aus einem gynäkologischen Lehrbuch oder durch Rückblenden, die einzelne Bilder und Szenen aus dem Leben der Ich-Erzählerin herausgreifen – dies zumeist in den Wehen-Pausen, versteht sich. Im eigentlichen Bericht von der Niederkunft wechseln die – manchmal vorzüglichen – Milieuschilderungen (Kreißsaal, Klinikpersonal) mit dem Versuch ab, die kraß biologischen, die seelischen und geistigen Vorgänge bei einer Gebärenden in Sprache umzusetzen.

Es steht außer Frage, daß bei diesem Thema kein Pardon gegeben werden kann. Es verletzt einige Grundrechte des Menschen, die ihm in diesem Jahrundert – wenn et.sich nicht wehrt – noch gänzlich abhanden kommen werden: das Recht auf Scham, das Recht auf Schweigen, das Recht auf geschlossene Türen. Und wer Tabus bricht, muß besser schreiben können. Auch – zum Beispiel – Gottfried Benns „Morgue“-Gedichte oder sein „Saal der kreißenden Frauen“ sind rigoros; doch die Bilder, die er mit der Spradie und klagend heraufreißt, gehören zum Grunde der Welt; den Kreis, den er durchbricht, schließt sein Wort wieder von selbst.

Aber nicht jeder darf alles. Gute Absicht reicht nicht aus, auch Offenheit nicht, auch Ernst nicht. Um Mißverständnisse auszuschließen: Hedwig Rohde ist ohne jede Frivolität, sie spekuliert nicht mit dem inhärent Ungehörigen, ja Reißerischen des Stoffes; ihr eigentliches Thema scheint mir die Auslieferung des Menschen an das Kreatürliche. zu sein, an den Schmerz, die vergebliche Scham, die entwürdigende Gebundenheit in das sich zersetzende Fleisch. („Du wolltest mehr sein als Frau, und was bist du jetzt? Das Stück Weiberfleisch auf der Freibank“, steht als verräterischer Schrei an einem der Schmerz-Höhepunkte des Romans.) Sie sucht für sich, selbst auf diesen heftigen 224 Seiten die Antwort. So erspart sie dem Leser nichts an Details wüster Körperlichkeit; und ohne die Fähigkeit, das Kreuz hinzunehmen, die Antwort zu finden, weicht sie kontrapunktisch in massiven Lyrismus aus – um darin sprachlich zu scheitern.

Zudem: die gewählte Ich-Form erweist sich in jeder Hinsicht als ganz und gar unzulänglich; sie macht die sprachliche Distanz unmöglich, die Voraussetzung für die künstlerische Bewältigung eines solchen Stoffes ist. Man stelle sich nur vor – um bei dem schon genannten Beispiel zu bleiben – was geschehen wäre, wenn Benn statt „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“ etwa „Ich liege in der Krebsbaracke“ geschrieben hätte. In dem Moment, wo der Mensch bei gewissen Vorgängen erleidendes Objekt wird, ist Schweigen seine Stimme. Der tödlich Erkrankte schreibt über seine Qualen keine Ich-Gedichte, die Gebärende schreibt keinen Geburtsbericht. So verstößt hier diese fatale Fiktion der Ich-Erzählung nicht nur gegen künstlerische Kriterien, sondern auch gegen die einfache Wahrheit. Sie trägt zum Scheitern des Buches bei, das, notabene, zuerst in Frankreich, bei Gallimard, erschienen ist und einige respektvolle, etwas verblüffte Kritiken eingesammelt hat.

Ganz abgesehen von diesen grundsätzlichen Überlegungen: wenn die Erzählerin ein paar Gedanken, Worte an ihr erwartetes Kind richtet, ganz einfach, unreflektiert, warm, spontan und zärtlich, dann, aber auch nur dann erreicht sie ein Einverständnis zumindest beim weiblichen Leser. Sonst: es ist seltsam – aber man attachiert sich nicht an diese Mutter. Sie redet zuviel. Sie denkt zuviel. Sie ist zu gebildet. Die Vorsokratiker liegen auf ihrem Nachttisch, der abendländische Bildungsraum bleibt mit Zitatfragmenten und Wortfetzen unangenehm präsent bis in die Abgründe der Schmerzen. Es stellt sich – auch ganz außerhalb des literarischen Raums – die Teilnahme nicht ein, weder Schauder noch Freude. „Orest und der Wal“ den Titel zu dechiffrieren hat der Kritiker längst aufgegeben – ist ein ehrenwerter, mißglückter Versuch. Das Talent der Autorin wird man erst bei anderen Gelegenheiten verbindlicher beurteilen können.