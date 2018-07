Inhalt Seite 1 — Papier gegen soziale Drachen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Jugendlichen sollen in ihrer Freizeit froh und unbeschwert sein“, sagte die Geschäftsführerin Bundes-Arbeitsgemeinschaft „Aktion Jugendschutz“, die in Hamburg tagte. Die Schlagworte hießen: „... für eine unbeschwerte Atmosphäre in der Familie sorgen ... echte Erholungszentren schaffen ... frohe unbeschwerte Kinder, die mit wachen Augen durchs Leben gehen... wir wollen sie kritik- und diskussionsfähig machen.“

Ich erhielt eine Mappe voll Broschüren und Schriften: „Jugendschutz heute.“ „Kinder sehen fern.“ – „Wenn Sie als junger Mensch eine Reise ins Ausland machen wollen, bedenken Sie...“ – „Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit“ – Wir helfen der Jugend; wenn wir sie schützen“ – „Wer bist du?“ – „Das Tor zur Arbeitswelt steht offen“ – „Treffpunkt Jugend“. Das ist nur eine Auswahl.

Der Erste Vorsitzende löste seine Geschäftsführerin ab und fuhr mit Reden fort: „... wichtig ist uns die Sexualerziehung der Jugend ... es geht bei unserer Jahrestagung um das Verhältnis der freien Verbände zu den Organisationen. Wir wollen keine Kompetenzstreitigkeiten. Wir haben gar keine Zeit dazu. Es ist soviel zu tun, da hilft nur Partnerschaft.“ Die Teilnehmer der Tagung waren etwa hundert Jugendpfleger, Fürsorger, Erzieher und so weiter. Das Ziel: „... soll die Bereitschaft aller Verantwortlichen stärken, im gemeinsamen Bemühen den Schutz der Jugend vor den vielfältigen Umwelteinflüssen der Gegenwart soweit wie möglich zu sichern...“

Und es werden die Probleme besprochen, die das letzte Jahr beschert hat. Da sind: die Rückführung jugendlicher Einbrecher aus Südfrankreich, das Thema der Gastarbeiter („wir haben über 880 000, davon sind über 100 000 um 18 Jahre alt, 200 000 sind unter 21. Da ist einmal das große Problem der Integration, und dazu kommt das Problem unserer weiblichen Jugend.“), die Aufklärung der Eltern, was eine Reise ins Ausland bedeutet.

Jugendschutz: eine Arbeitsgemeinschaft, die rund fünfzig Verbände umfaßt, von der Caritas bis zum Gewerkschaftsbund, und eine Anzahl von Einzelpersonen, Ärzten, .Pädagogen, Meistern und so weiter. Jahresetat: etwa 60 000 Mark, die aus Mitgliedsbeiträgen und: aus dem Bundesjugendplan zusammenkommen. „Wir wollen nur eine ganz kleine Geschäftsstelle und viele freie Mitarbeiter. Wir wollen nicht im Bürokram ersticken.“

Es heißt, es könne nur vorbeugende Arbeit geleistet werden. Es gibt keine Erfolgszahlen. Nein, die Jugendkriminalität ist nicht gesunken, seit wir arbeiten, aber bitte: sie ist auch nicht gestiegen. „Also wirken Sie auch korrigierend auf die-Arbeit der Organisationen und Verbände, die zu Ihnen gehören?“ – „Ja, falls es sich als wichtig erweisen sollte, können wir korrigieren.“

Eine Frage nach den (wie?) schlecht besuchten Jugendheimen wird abgewehrt Das sei falsch gesehen gewesen, und man habe sich schon mit den Autoren der betreffenden Artikel oder Sendungen unterhalten. Nächste Frage? Fragen kamen zögernd. Ein älterer Herr neben mir flüsterte immer zwischen Frage und Antwort wütende Proteste. „Ich habe meinen sieben Söhnen was hinten drauf gegeben. Das war billiger als so’n Kram. Und was sind das für Kerls geworden!“ Ein Blick zur Uhr bei meinen anderen Nachbarn. „Auch nichts Neues“, sagt einer und trinkt hastig den letzten Schluck Kaffee aus.