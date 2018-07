Zum erstenmal wird jetzt von offizieller kirchlicher Seite, unter Beteiligung der Württembergischen Bibelanstalt Stuttgart, eine Art Rembrandt-Bibel vorgelegt:

"Rembrandts Handzeichnungen und Radierungen zur Bibel", herausgegeben von Hans-Martin Rotermund; Verlag Ernst Kaufmann, Lahr (Schwarzwald) / Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart; 315 S., 69,– DM.

Die 296 Blätter sind hervorragend, meist in Originalgröße reproduziert. Der Protestantismus hat lange gezögert, er hat immerhin drei Jahrhunderte gebraucht, um Rembrandt als christlichen Künstler zu akzeptieren und seine Bibelblätter den Gläubigen in die Hand zu geben. In der Tat, Rembrandt ist das Gegenteil von aller "erbaulichen" Kunst. Seine Darstellungen biblischer Szenen bedeuten einen radikalen Bruch mit der ikonographischen Tradition, und die Tendenz zur Profanierung, die biblischen Szenen in den niederländischen Alltag zu transponieren, sie mit eigener Anschauung und der eigenen persönlichen Lebenssphäre zu konkretisieren, liegt, offen zutage. Ob es sich um erhabene oder "anstößige" Inhalte handelt, macht nicht den mindesten Unterschied. Für seine Vorliebe, die biblische Szene autobiographisch zu interpretieren, gibt es zahllose Beispiele: Simson, der seinem Schwiegervater droht, ist ein Selbstporträt, ein Bild für Rembrandts Zorn auf die hochmütige Saskia-Sippe.

Daß die evangelische Kirche nichtdem Genie Rembrandts, aber doch seiner Art, die Bibel auszulegen, mit einer gewissen sachlichen Reserviertheit gegenüberstand, ist fast weniger verwunderlich als ihre neuerliche Bekehrung zu Rembrandt und ihr Versuch, ihn zum Prototyp des protestantischen Künstlers zu erklären. In der Einführung zu dem Rembrandt-Band äußert sich der Herausgeber Hans-Martin Rotermund zu diesen außerordentlich interessanten Fragen: Die protestantische Theologie habe heute zu einem "gläubigen Realismus" gefunden, von dem aus Rembrandts Bibelinterpretation, verständlich und auch gerechtfertigt erscheine und der in gewissem Sinne mit seinem "künstlerischen Realismus" identisch sei. Was aber den biographischen Zug in seinen, Bibel-Bildern anlangt, so sei gerade dies als ein Merkmal protestantischer Frömmigkeit zu betrachten, eine Mahnung und ein Vorbild für den heutigen Bibelleser, "immer neu die Ineinssetzung von biblischem Bericht und eigener Lebenssituation zu vollziehen".

Den primär religiösen Absichten des Buches entsprechend sind die Blätter in theologischer Chronologie geordnet, nicht, wie üblich, in der Reihenfolge ihrer Entstehung, sondern von "Adam und Eva" über die Erzvätergeschichten und die Zeit der Könige zum Neuen Testament bis zur "Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis". Unter jedem Blatt ist die Textstelle vermerkt. Die abgebildete Zeichnung, "Der verlorene Sohn unter Dirnen", ist wahrscheinlich schon um 1634 zu datieren, eine frühe Version zu dem Gleichnis, mit dem Rembrandt sich bis in seine letzten Jahre, bis zu dem späten Bild der "Heimkehr des verlorenen Sohnes", wiederholt befaßt hat. Gottfried Sello