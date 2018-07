Inhalt Seite 1 — Roßkur gegen Fettsucht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie konnte schon lange nicht mehr ihre Schuhe zuschnüren und nicht mehr die Beine übereinanderschlagen. Auf Theater- und Kinobesuche mußte sie verzichten. Kein Sitz war breit genug für sie. In der Kirche stellte der Küster einen Spezialstuhl in Überübergröße für sie auf.

Anfang des Jahres wog Mrs. Elaine Johnson, eine 38jährige Hausfrau in Los Angeles, 284 Pfund. Inzwischen hat sie 104 Pfund verloren – durch die längste Hungerkur, die je ein Mensch hinter sich brachte: 117 Tage lang nahm Mrs. Johnson keinen Happen Nahrung zu sich. Sie lebte von klarem Wasser und Vitaminspritzen.

Unter Kontrolle des amerikanischen Stoffwechsel-Spezialisten Dr. Ernst Drenick hat die Hausfrau einen Weltrekord gebrochen. Als ausdauerndster Hungerleider galt bislang der irische Patriot Terence McSwiney. Er trat 1920 in einem bitischen Gefängnis in Hungerstreik und starb im 74. Fastentag.

Vor allem aber wurde am Beispiel Mrs. Johnsons Wirksamkeit und Unschädlichkeit einer Radikalmethode zur Beseitigung eines Übels bewiesen, das in der Wohlstandsgesellschaft Lebensfreude und Gesundheit von Millionen beeinträchtigt. Dicke dürfen hoffen.

Auch die 284pfündige Mrs. Johnson war einst schlank gewesen. Bei stattlicher Größe (1,68 Meter) hatte sie 1945 – 20jährig – 120 Pfund gewogen. Ein Jahr später heiratete sie. Während sie ihr erstes Kind erwartete, mußte ihr Mann anderswo arbeiten. Die Einsamkeit bekümmerte sie; aus Kummer fing sie an, sich zu überessen.

Sie bekam noch zwei Kinder, aber die Ehe wurde nicht glücklich. Trost fand die Frau, wenn sie aß. Und je unförmiger sie wurde, je mehr ihr Gewicht sie von den Mitmenschen isolierte, um so stärker geriet sie in den Bann der Eßsucht.

Sie kämpfte dagegen an. „Den ganzen Tag lebte ich von schwarzem Kaffee“ erzählte sie, „ich kochte drei Mahlzeiten für die Kinder und setzte mich nicht einmal an den Tisch. Am Abend fühlte ich mich so hungrig, daß ich Spaghetti kochte und eine enorme 4000-Kalorien-Mahlzeit aß. Und dann wollte ich mich nur noch hinlegen und sterben. Ich fühlte, ich ging entzwei. Es war nicht nur mein Körper, meine ganze Persönlichkeit verlor die Form.“