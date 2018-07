Inhalt Seite 1 — Traumwelt und Panoptikum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Angebot an Sachbüchern scheint sich im gleichen Maße zu vergrößern, wie die Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen „Verlagserzeugnissen“ zunehmen. Einige Verleger sehen da wohl das Sachbuch als willkommenen Ersatz für das nun doch etwas aus der Mode gekommene Erbauungsbuch an, das man zum Schulabschluß oder zur Konfirmation verschenkt. Ein Verlag verkauft dann zum Beispiel 336 gar nicht so wohlfeile Seiten für 16,80 DM. (Hermann Schreiber, „Vom Einbaum zum Düsenklipper“, Arena Verlag, Würzburg) und illustriert das Ganze – wo doch das Thema nach einer umfassenden Bilddokumentation schreit – durch (allerdings zahlreiche) Zeichnungen eines einzigen Graphikers, die durch die Einfallslosigkeit und Dürre auch den wohlwollenden Betrachter davon überzeugen, daß es sich hier um müde Überstundenarbeit handelt. Vom Stil der eintönig didaktischen Fleißarbeit im Text ganz zu schweigen.

Andere bieten handliche „Sachbüchlein“ an. Immerhin sauber gedruckt und mit einigen Archivphotos ausgestattet. Die „verbindenden Worte“ sind offensichtlich von der Verlagssekretärin aus klugen Büchern exzerpiert und vom Lektor heiter aufgearbeitet. Hier entwickelt sich ein Comic-Strip unter den Sachbüchern. So findet man leider eine ganze Reihe von Sachbüchern, bei denen außer der Verkaufskalkulation nur noch sehr wenig „Sachliches“ wahrzunehmen ist. Dabei gehört doch zur Zusammenstellung eines Sachbuches, das ja immerhin einen Ausschnitt aus der Welt, in der wir leben, anschaulich machen soll, ein guter Schuß schöpferischer Arbeit oder, wenn wir es bescheidener ausdrücken wollen, eine spürbare „Liebe zur Sache“ im eigentlichen Sinn des Wortes. So schwer kann das doch nicht sein. Die Bücher der „Golden Press“, New York, sind ein Beispiel für Sachbücher, die in dieser Hinsicht gelungen sind.

L. Sprague de Camp: „Der Mensch und die Energie“, deutsch von O. Gappa; Delphin Verlag, Zürich; 184 S., 16,80 DM

ist meiner Meinung nach mit allem reichlich ausgestattet, was zu einem Sachbuch gehört. Die Illustrationen lassen sich ganz sachlich nur als Augenweide bezeichnen, zumal die Bilder erstaunlich gut verteilt sind, und man kann nur voller Neid feststellen, wie der Text zusammenhängend, klar und kompetent das Thema „von den Pyramiden bis zur Kernspaltung“ – nein, nicht erschöpft – sondern lebendig erläutert, ohne dabei je lehrhaft zu wirken. Die gewählten Beispiele verblüffen nicht nur, sondern sie wecken durchaus jenes Staunen, jenes Verwundern, das ein solches Thema hervorrufen sollte. Die Abbildungen sind dabei eine aufregende Mischung von Photographik, alten Stichen und übersichtlichen Zeichnungen, deren Fülle selbst verwöhnte Leser überraschen muß. Ein kleines Archiv von sachlich Außergewöhnlichem.

Von ganz ähnlicher Art ist

Ralph K. Andrist: „Das große Buch der Polarforscher“, deutsch von W. Schönner, herausgegeben von Heinrich Pleticha; Ensslin & Laiblin Verlag, Reutlingen; 150 S., 14,80 DM.

Auch dieses Buch zeichnet sich durch große Sorgfalt bei der Auswahl der Illustrationen aus. Primitive Zeichnungen von Expeditionsteilnehmern, Photos von bärtigen, streng blickenden Heldengestalten, alte Stiche, Faksimiles von Mitteilungen und moderne Graphiken beleben das Buch. Der Text ist so nüchtern wie nötig und läßt dabei doch genügend Raum für die Phantasie. Vergebliche Mühen werden keineswegs immer als Heldentaten, sondern, wo das angebracht ist, auch als unverantwortliche Narretei gekennzeichnet.