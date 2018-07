Attentate auf amerikanische Präsidenten

Von Paul Potter

Daß in einem fremden Staat, der auf den Ideen der Duldsamkeit und Menschlichkeit aufgebaut ist, soviel Mordanschläge auf hervorragende Politiker unternommen werden, überrascht immer wieder von neuem. Eine befriedigende Erklärung dafür ist noch nicht gefunden worden. Vielleicht sind die Menschen in Amerika leidenschaftlicher, zum mindesten in Angelegenheiten des Staates, vielleicht ist in diesem noch jungen Volke die Bindung an eine Tradition schwächer, die im westlichen Europa seit Jahrhunderten die politische Auseinandersetzung gemäßigt hat (aber freilich auch bei uns häufig genug zerbrochen worden ist). Auf jeden Fall sind in den Vereinigten Staaten im letzten Jahrhundert die Attentate ziemlich häufig gewesen. Einige sind gescheitert, einige haben das Leben wertvoller Menschen gefordert.

Der tote John F. Kennedy hat sich immer besonders hingezogen gefühlt zu der Gestalt Abraham Lincolns. Man darf nachträglich nicht daraus schließen, er habe sein eigenes tragisch verwandtes Schicksal unbewußt geahnt. Kennedy teilte einfach die Verehrung der großen Mehrheit seines Volkes für die besondere, amerikanische Form von menschlich-politischer Größe, wie sie sich in der anziehenden Gestalt Lincolns darstellte. Die beiden hervorragendsten Männer der amerikanischen Geschichte, Washington und Lincoln, waren nicht umwittert von dem Hauch schillernder Dämonie, die um Friedrich, Napoleon und Bismarck lag. Ihr Genie ist vor allem moralischer Art. Washington und Lincoln fügten dem Begriff der Größe die Eigenschaften ungewöhnlicher Lauterkeit, Selbstlosigkeit und Aufopferung hinzu.

Man kann sich nicht mit ihnen beschäftigen, ohne sie zu lieben. Als ihre Arbeit und ihre Kämpfe begannen, fanden sie viele Feinde. Aber je länger sie lebten, um so schwächer wurde die Gegnerschaft, um so größer die Zahl der Anhänger im Volke. Wäre Lincoln ein so langes Leben beschieden gewesen wie Washington, auch in Georgia oder den Carolinas hätte sicherlich mancher begriffen, daß der Süden keinen ehrlicheren Freund hatte als den Präsidenten. Aber wenigstens waren die letzten Wochen Lincolns überstrahlt von der Hoffnung auf ein künftiges Einvernehmen.

Glückliche letzte Wochen

Die Vorfrühlingstage des Jahres 1865 bringen noch einmal den langentbehrten Glanz des Glücks und der Lebensfreude über das Leben des Präsidenten. Düstere Jahren liegen hinter ihm, Jahre der Enttäuschung und der Niederlage, Jahre des wuchernden Mißtrauens und des Hohnes in seiner Umgebung. Jahre wohl auch des Zweifels an sich selbst. Aber nun sind die verheißungsfrohen Nachrichten vom Kriegsschauplatz gekommen; der Sieg ist errungen, der fähigste Feind hat sich ergeben. Bald wird Friede sein, und dann wird die Zeit beginnen, die der Sechsundfünfzigjährige in jünglinghafter Vorfreude erwartet, die Zeit des Neubeginns und der Versöhnung mit den Geschlagenen, die man durch Güte und Freundlichkeit lehren wird, daß sie Amerikaner geblieben sind, Söhne des gleichen Volkes wie die Sieger.