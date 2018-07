Von Kurt Wendt

Daß es nach der Ermordung Kennedys an den Börsen unruhige Tage geben würde, hat niemanden überrascht. Seit jeher pflegen die internationalen Börsen auf politische Ereignisse besonders empfindlich zu reagieren, aber üblicherweise mildern sich die Folgen schnell, weil sich letztlich nach einer gewissen Übergangszeit die tendenzbestimmenden wirtschaftlichen Faktoren wieder durchsetzen. Diese Erkenntnis war es auch, die am Wochenbeginn an den deutschen Börsen Unbesonnenheiten ausschloß, allerdings begünstigt durch die durch den Staatstrauertag in den USA erzwungene Inaktivität der Amerikaner. Die deutsche Bankenkundschaft hielt in der Masse an ihren Aktien fest; auf ermäßigter Basis bestand sogar eine unverkennbare Kaufbereitschaft. Die Banken berichten übereinstimmend, daß für die Anlage in Aktien flüssige Mittel zur Verfügung stehen, daß in Einzelfällen sogar die Bereitschaft erkennbar wurde, bei ins Gewicht fallenden Kurseinbrüchen Renten zu verkaufen, um in die Aktien zurückzukehren.

Natürlich liegt zwischen Absicht und Ausführung ein weiter Abstand, und nicht jede Kaufbereitschaft läßt sich später in effektive Aufträge ummünzen. Aber das ist für die gegenwärtige Börsensituation gar nicht einmal so entscheidend. Wichtiger ist das Gefühl, daß die deutschen Aktienkurse zum Zeitpunkt des Präsidentenmordes in ihrer Mehrzahl von keiner Seite als „überhitzt“ angesehen wurden. Diese Überzeugung wird ihre Wirkung nicht verfehlen, wenn sich die Aktienmärkte wieder frei von gefühlsgeladenen und spekulativen Momenten entwickeln können.

Eines dürfen wir aber nicht übersehen: Schon in den ganzen letzten Wochen standen die deutschen Standardaktien unter dem Druck amerikanischer Verkäufe. Eine harte Enttäuschung für alle jene, die nach der Einführung der amerikanischen Kaufsteuer für ausländische Wertpapiere die Meinung vertraten, daß die US-Anleger nunmehr zwar keine neuen Käufe an ausländischen Börsen mehr vornehmen, aber andererseits auch keine Verkäufe mehr tätigen würden, weil ausländische Aktien letztlich „Seltenheitswert“ in US-Depots bekommen müßten. Das war ein Trugschluß! Unter dem Eindruck steigender Gewinne bei manchen amerikanischen Gesellschaften konzentrierten sich die US-Anleger auf ihre eigenen Papiere und beschafften sich die Mittel durch den Verkauf ausländischer Aktien.

Aber nicht nur das war der Grund für den permanenten Verkaufsdruck vor allem bei Siemens, Bayer, den VW- und den deutschen Großbankaktien. Daneben spielten auch steuerliche Gesichtspunkte eine Rolle. Nach der amerikanischen Gesetzgebung können Kursgewinne gegen Kursverluste nur dann aufgerechnet werden, wenn die Kursverluste auch tatsächlich realisiert worden sind. Das führt jedesmal zum Jahresschluß zu Abgaben in solchen Papieren, die früher einmal zu höheren Kursen erworben wurden, als sie zur Zeit notieren. Da viele Amerikaner – genauso wie viele Inländer – in Zeiten der Hausse in die deutschen Aktien eingestiegen und die deutschen Kurse noch weit von ihrem 1960 erreichten Spitzenstand entfernt sind, lassen sich bei ihnen die größten Verluste errechnen. Kein Wunder, wenn sie auf den amerikanischen „Abschußlisten“ stehen. Steuerverkäufe pflegen bis Mitte Dezember die amerikanische Anlagepolitik zu beherrschen Danach setzen sich dann wieder andere Gesichtspunkte durch. Darauf bauen manche Börsenpropheten ihre Voraussagen auf, wenn sie behaupten, daß an den deutschen Aktienmärkten die Weihnachts-Hausse nicht vor dem 15. Dezember beginnen kann.

Unabhängig von den Schwankungen, die sich noch aus dem Präsidentenmord ergeben werden, ist also ein vorläufig noch anhaltender Druck durch US-Verkäufe nicht auszuschließen. Sie lassen jedoch nicht den Schluß zu, daß in den USA die künftige Konjunktursituation in der Bundesrepublik negativ beurteilt wird. Dazu besteht auch keine Veranlassung, denn es zeigt sich immer deutlicher, daß der vorsichtige Konjunkturoptimismus auf Grund der wachsenden Investitionsbereitschaft durchaus berechtigt ist. Im September lagen im Maschinenbau die Inlandsaufträge um 19% und die Auslandsaufträge um 20% höher als im vergleichbaren Vorjahresmonat.

Unbeschadet der Tatsache, daß die New Yorker Börse auch in Zukunft bis zu einem gewissen Grade Stimmungsbarometer für die europäischen Plätze bleiben wird, besteht die große Wahrscheinlichkeit, daß die deutschen Aktienmärkte eines nicht allzu fernen Tages zu einer gewissen Eigenbewegung zurückfinden werden, die nach Lage der Dinge eigentlich nur aufwärtsgehen kann.