Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Ein Thema hatte in der Gruppe der zeitgeschichtlichen Jugendbücher immer noch gefehlt: das der Mädchen im Dritten Reich, das über den BDM (Bund Deutscher Mädchen) beziehungsweise den BDJM (Bund Deutscher Jung-Mädchen).

Zum BDJM gehörten die 10- bis 14jährigen, zum BDM die 14- bis 18jährigen, Dienst fand an zwei Wochennachmittagen statt, im Sommer turnte man wett, sammelte Altmetall und Kräuter, Beeren und Blätter, im Winter bastelte man Spielzeug. Ab 1937 war es Pflicht, der Reichsjugend beizutreten, und zwei Jahre später, nach Kriegsbeginn, wandelte sich der Dienst rasch in Kriegseinsatz um. Da man die Mädchen nicht wie die Buben in vormilitärischer Ausbildung zu Miniaturhelden drillen konnte, ließ man sie nach uraltem Schema auf Bahnsteigen Malzkaffee an Flüchtlinge und Verwundete ausschenken und in Fabriken Handlanger- bis Sklavendienste leisten. Wer diese Zeit beschreiben will, hat mit ihrer relativen Langeweile und Eintönigkeit zu kämpfen und mit der Tatsache, daß manches manchen Mädchen recht gut gefallen hat. Stellt man das falsch dar, wird man mißverstanden. Stellt man es jedoch gar nicht dar, kann man gar nicht richtig verstanden werden.

Natürlich wurde Hunderttausenden von Kindern eingetrichtert, wie hehr und heilig die Ahnen und was für ein Heros der Führer war und daß Kriege nicht verloren werden können, wenn Herzen brennen. Natürlich fanden viele Mädchen die auf Höchstleistung abgestellten Sport- und Leistungswettkämpfe, das Lagerleben und den Fabrikeinsatz unerträglich, aber das hat nichts damit zu tun, daß diese Hunderttausende von Jungmädeln eben Kinder waren, die unter allen Umständen lachen und vergnügt sind.

Der Haken ist also: Jungmädel haben beim Kräutersammeln genauso gegiggelt, wie es Mädchen tun, die 1963 an der Ostsee Muscheln sammeln. Wenn man das übersieht, sieht man die Jahre des BDM falsch. Der zweite Haken: es hat keine BDM-Scholls gegeben, keinen Widerstand, weil die Mädchen zu jung waren, zu infantil gehalten und zu einseitig unterrichtet wurden, als daß sie schon in eine entscheidende Konfliktsituation hätten geraten können. Und es hat, glaube ich, kaum Eltern gegeben, die diese Situation künstlich geschaffen haben. Die meisten werden froh gewesen sein, wenn ihre Kinder lange Kinder blieben. Schließlich war gute Führung die Voraussetzung für die Erlaubnis, das Abitur machen zu können.

Nun hat eine Autorin versucht, „einen Rechenschaftsbericht über das Dritte Reich und die Hitlerjugend“ zu geben –

Eva Rechlin: „Vaterland deine Kinder“; Schwabenverlag, Stuttgart; 154 S., 6,90 DM. Es ist ein interessantes Buch geworden, aber alles andere als ein Rechenschaftsbericht. Die Heldin, Ruth, wird von vier Menschen geschildert, von ihrer ehemaligen Gebietsführerin, ihrer Freundin, ihrer Schwester und einem Soldaten, mit dem sie in Briefwechsel stand. Diese Methode hätte Sinn, wenn jeder der vier Neues und Anderes über die Heldin aussagen könnte, so daß dadurch erst die ganze Ruth verständlich wird.