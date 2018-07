Bären-Funk

Transistorgeräte sollen helfen, Grislybären vor dem Aussterben zu retten. Nur noch an wenigen Stellen Amerikas gibt es heute die Karl-May-Lesern wohlvertrauten Graubären. Etwa 200 bewohnen den Yellowstone-Nationalpark in den Rocky Mountains. Ihre Zahl scheint schnell abzunehmen.

Um die Grislys vor dem Aussterben zu bewahren, wollen amerikanische Zoologen die Lebensweise dieser Bären gründlich erforschen. Seit dem Sommer dieses Jahres hängen Dr. Frank C. Crayghead von der Montana Staats-Universität und sein Bruder John den Grislys Transistorgeräte um, die Funksignale aussenden und es so ermöglichen, aus der Ferne die Graubären auf allen Wegen zu verfolgen.

Aus einem Spezialgerät schießen die Forscher auf die Bären Pfeile ab, die Betäubungsmittel enthalten. Den bewußtlosen Tieren legen sie Kragen um, an denen die knapp zwei Pfund schweren Transistorgeräte montiert sind. Eine Batterie versorgt den Kleinsender 90 bis 120 Tage lang mit Strom. Die Funksignale können mit einem tragbaren Empfangsgerät noch aus fünf bis sechseinhalb Kilometer Entfernung aufgenommen werden.

Wale morsen „M–M“

Wale produzieren wahrscheinlich jene „Infraschall“-Rufe, die vor etwa einem Jahrzehnt von Ozeanographen im Atlantischen und Pazifischen Ozean „gehört“ wurden. Zu diesem Schluß kommt Dr. Richard A. Walker vom Laboratorium der Bell Telephone Company in New Jersey in der soeben erschienenen Ausgabe des „Journal of the Acustical Society“.

Bei akustischen Untersuchungen im Nordatlantik und vor der kalifornischen Küste hatten Ozeanographen der Bell Company Geräusche festgestellt, deren Frequenz – etwa 20 Hertz – unterhalb der Hörbarkeitsgrenze lag.