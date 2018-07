Inhalt Seite 1 — Dahinter steckt immer ein kluger Kopf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto Köhler

Sie mutmaßt noch, die Frankfurter Allgemeine, doch ihr Verdacht ist geweckt: „War dies Unwissenheit, ein Lapsus oder war es Absicht?“ Wie auch immer, ein neues „Panorama“, ein „Wirtschaftspanorama“ will sie nicht haben. Und deshalb mißfiel ihr die vom Hessischen Rundfunk produzierte Fernseh-Sendereihe „Der Markt“. Der Grund? In einer Reportage über die jüngste Preisentwicklung sei „pauschal behauptet“ worden, in letzter Zeit sei „alles teurer“ geworden. „Nachweisbare Verbilligungen“ habe man aber nicht erwähnt, klagt die FAZ, ohne näher auf diese Details einzugehen.

Die Frage, ob diese pauschalen Behauptungen über Preissteigerungen – von denen man in den Redaktionsräumen der FAZ vermutlich nichts gehört hat – „Absicht“ gewesen seien, kommt nicht von ungefähr. Kurz zuvor hatte die FAZ nämlich über eine Diskussion zwischen dem Intendanten Heß vom „Hessischen Rundfunk“ und Unternehmern berichtet, auf der Heß nach ihrer Darstellung erklärt hatte, es bestünde kein Anlaß, dem Schulfunk „eine Absicht“ zu unterstellen. Die FAZ formulierte mit dem Ausdruck höchsten Erstaunens: „In der Diskussion bestritt Heß den Vorwurf, der Schulfunk des Hessischen Rundfunks sei ‚nicht mehr nur sozialistisch, sondern schon marxistisch‘.“

Anlaß zu solchen Vermutungen glaubte ein arbeitgebender Diskussionssprecher vor allem aus einer Schulfunksendung vor mehreren Monaten gefunden zu haben. In ihr war ein Satz enthalten, der damals schon der FAZ und zwar ihrem Mitherausgeber Jürgen Eick persönlich, einen Schwall von argwöhnischen Ahnungen entlockt hatte. Eick: „Wem verdanken wir diese trostreichen Worte? Einem illegalen kommunistischen Flugblatt? Einem erklärten Marxisten westlicher Provenienz?“ Die Worte entstammten, wie Eide schon wußte, bevor er so lang fragte, dem hessischen Schulfunk und lauteten: „Eigentumsstreuung ohne radikale Vermögensumverteilung bleibt Illusion.“ Diese banale Feststellung war für Jürgen Eide der „Höhepunkt“ der Schulfunksendung. Eide zögerte nicht, diesen mehr der Alltagsweisheit als dem Marxismus entstammenden „Höhepunkt“ als Beleg benutzend, der gesamten Sendung nachzusagen, sie atme „von vorn bis hinten marxistischen Geist“. Und er schrieb: „Einen krasseren und auch gefährlicheren Mißgriff für eine Schulfunksendung kann man sich schwerlich vorstellen... Gehört es jetzt auch zum guten Ton, alles herunterzureißen.“

Gewiß, für den guten Ton bundesdeutschen Wohlverhaltens ist die FAZ ohne Zweifel zuständig. Für den Inhalt von Schulfunksendungen sind dagegen eher die Beschlüsse der Kultusminister-Konferenz kompetent, die in ihren Richtlinien für die Gemeinschaftskunde in den höheren Klassen der Gymnasien vorschreiben, die Sozialkunde solle die „Bedingungen der gesellschaftlichen Neuordnungen“ zeigen und sie solle dem jungen Menschen helfen, „unsere gegenwärtige Welt kritisch zu beurteilen“.

Die inzwischen zweifach wiederholte gereizte Reaktion der FAZ auf Schulfunk- und Fernsehsendungen des Hessischen Rundfunks zu wirtschaftlichen Fragen ist indes wohl nicht nur auf ihre Sorge um den „guten Ton“ zurückzuführen. Hinter der FAZ steckt bekanntlich immer ein kluger Kopf. Natürlich nicht in der Redaktion. Sondern dahinter – vielleicht im Deutschen Industrie-Institut in Köln. Das macht sich schon seit dem Herbst vergangenen Jahres Sorgen um den Schulfunk des Hessischen Rundfunks. Damals war es eine Sendung zum Thema „Verband – Schutz oder Zwang“, die den Unwillen des Industrie-Institutes erregte. In der Sendung war ausgesprochen worden, daß Gewerkschaften für Arbeiter nützlich, Industrieverbände aber unter Umständen für den Einzelunternehmer recht lästig sein können.

Heftiger noch reagierte das „Deutsche Industrie-Institut“ in seinem Rundfunkspiegel im Januar auf die Schulfunksendung „Die Herren im Hintergrund“, die – nach den Worten des Rundfunkspiegels – „in agitatorisch-demagogischer“ Manier die „längst widerlegte Legende“ neu zu beleben versuchte, „die deutsche Industrie“ habe Hitler in den Sattel gehoben. Das alles seien „lügenhafte Geschichten“, behauptete der Rundfunkspiegel des Industrie-Institutes und stieg sogar kühn ins Detail. Lügenhaft sei, daß die Nazis an den politischen Fonds der Industrie beteiligt wurden, nachdem sie ihre antikapitalistische Propaganda einstellten; lügenhaft auch, daß sie – aus den „Geldern des Ruhrschatzes“ unterstützt worden seien, zumal dieser nur ein „Phantasiegebilde“ des Schulfunkautors gewesen sei. Daß ein renommierter Historiker wie Hallgarten („Hitler, Reichswehr und Industrie“) dieses „Phantasiegebilde“ des Ruhrschatzes auch kannte; daß die beiden detailliert angeführten „lügenhaften Geschichten“ sowohl bei Hallgarten wie bei Konrad Heiden (dem Korrespondenten der, leider so völlig ohne Nachfolge gebliebenen, Frankfurter Zeitung) belegt sind – das kümmert das Industrie-Institut nicht.