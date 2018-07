Ein Bratklops frißt sich in die Rechtsprechung ein

Köln

Frikadellen sind in Köln nicht nur eine Institution,sondern auch eine Lebensfrage: In gewissen Augenblicken der Traurigkeit und Melancholie verspricht man sich etwas von einer Frikadelle mit Senf. Ein Korn, ein Kölsch, eine Frikadelle – diese Mahlzeit ist imstande, den Lebensnerv unmittelbar zu treffen.

Frikadellen werden aus der Faust gegessen, nicht mit der Gabel. Leute mit Zahnersatz brechen die Frikadelle und tunken sie in den Senf. Frikadellen sind ein Gericht für Männer. Wenn sich eine Dame entschließt, eine Frikadelle zu essen, muß sie einen beträchtlichen Grad der Verzweiflung erreicht haben. Denn die richtigen, die neonbestrahlt neben dem kalten Kotelette und dem Eisbein in den Thekenvitrinen liegen, schimmern leicht grünlich. Gute Hausfrauen werden eine Frikadelle deswegen auf jeden Fall verweigern: „Um Gottes willen, man weiß ja nicht, was drin ist...“

Mit Sicherheit ist in diesem Fleischgericht tatsächlich nur eine Zutat zu vermuten. Wenn keine Frikadellen da sind, wird sich der Wirt einer Kölschen Kneipe denn auch nicht scheuen zu sagen: „Das alte Brot ist uns ausgegangen.“ Daß das Brot für die Bratklopse wichtig ist, weiß jeder. In der Nachkriegszeit wurden für eine Frikadelle nicht nur Fleischmarken, sondern auch eine Brotmarke verlangt. Auch heute noch stellen die Kölner Wirte ihre Frikadellen nach der Faustregel her: ein Drittel Brot, zwei Drittel Fleisch. Der Wirt der Gaststätte Alt-Severin, Gottfried Henkel, definierte: „Eine Frikadelle ist ein Produkt, in das sämtliche Fleischabfälle hineinkommen und das dann noch eßbar sein muß.“

Ihn und seine Frikadellen ereilte inzwischen der Bannstrahl des Gerichtes, aber nicht etwa wegen seiner freimütigen Abfallanalyse. Die Richter störte etwas anderes: „Wir werden ihm die alten Brötchen aus seinen Frikadellen herausdividieren“, schwor ein Richter grimmig. Juristen und Nahrungsmittelchemiker beriefen sich bei ihrer Aktion auf die Verbrauchererwartung, die Fleisch und nicht Brot in den Frikadellen finden will. Sie nannten die in Köln gebräuchliche Frikadellenzubereitung ein Nahrungsmittelvergehen und braten nun gemeinsam an einer Einheitsfrikadelle, die ihrer Meinung nach nur zwanzig Prozent Brot enthalten darf, höchstens 25 Prozent.

Die Kölner Frikadellen wurden erstmals zum Problem durch ein Schreiben des Nahrungsmitteluntersuchungsamtes in Hamm im Jahre 1960. Damals hatte man dort fünf Kölner Buletten untersucht und war entsetzt. Die Behörde fragte beim Kölner „Institut für Lebensmittel-, Wasser- und Luftuntersuchungen“ an, warum sie noch nichts „gegen eine Verfälschung auf dem Sektor Frikadellen“ unternommen hätten. Das war der Beginn des Kölner Frikadellenkrieges.