Versicherungsaktien haben in den letzten Jahren an Anziehungskraft gewonnen. Natürlich gibt es auch bei ihnen Qualitätsunterschiede. So verdienen allgemeinhin Lebensversicherungsunternehmen besser als die Gesellschaften der Sachversicherungen, die in der jüngsten Vergangenheit – besonders bei der Industrie – Millionenschäden zu decken hatten. Daß es dennoch Unternehmen gibt, die es verstanden, „gut über die Runden“ zu kommen, zeigt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München, deren Abschluß für 1962/63 (30. 6.) jetzt vorgelegt worden ist.

Die Münchener Rück (Börsenname) nimmt in der deutschen Versicherungswirtschaft eine Sonderstellung ein. Nicht nur wegen des hohen Börsenkurses ihrer verschiedenen Aktiengattungen (für die voll eingezahlten Inhaber-Stammaktien müssen ca. 4250 DM, für die mit 1.30 DM eingezahlten Namens-Stammaktien, die jedoch nur mit 75 DM dividendenberechtigt sind, 2450 DM gezahlt werden), sondern vor allem wegen des Umfangs ihres Geschäfts und der Eigenart ihrer Verbindung zu einer anderen großen deutschen Versicherung, der Allianz Versicherungs-AG, Berlin/München. Die Allianz besitzt nämlich 30 Prozent des Kapitals der Münchener Rück, während die Münchener Rück ihrerseits mit 30 Prozent an der Allianz beteiligt ist. Da es weder bei der Allianz noch bei der Münchener Rück einen noch größeren Einzelaktionär gibt, besteht hier gewissermaßen eine gegenseitige Kontrolle der beiden Gesellschaften und deren Vorstände, die jedoch nach dem Aktiengesetz zulässig ist und von den Verwaltungen als Garant für die unbedingte Unabhängigkeit der beiden Unternehmen angesehen wird.

Das Problem der Unabhängigkeit hatte im Jahre 1954 eine Rolle gespielt, als nämlich das Bankhaus Merck, Finck & Co, München, die frühere Hausbank von Allianz und Münchener Rück, versuchte, durch Aufkäufe über die Börse seine Position zu verstärken sowie das Stimmrecht für die im wechselseitigen Besitz befindlichen Pakete anullieren zu lassen. Es kam zu erregenden Auseinandersetzungen, zu gegenseitigen Beschuldigungen und endlich 1956 zu einem Friedensschluß. Merck, Finck & Co verkaufte alle im Zuge der Machtkämpfe erworbenen Allianz- und Münchener Rück-Aktien und führte seinen Besitz an den beiden Unternehmen wieder auf etwa 8 Prozent zurück. Die beiden Versicherungsgesellschaften taten ihrerseits das gleiche und verringerten ihren Anteil auf je 30 Prozent. Ob die Vermutung berechtigt ist, daß auch die Dresdner Bank über ein kleines Paket bei der Allianz und bei der Münchener Rück verfügt, wird sich schwer belegen lassen. Immerhin ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Dresdner Bank, Carl Goetz, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Allianz und Stellvertreter bei der Münchener Rück.

Da es sich bei dem größten Teil des Aktienkapitals der Münchener Rück um Namensaktien handelt, deren Inhaber – wenn sie stimmberechtigt sein wollen – im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sein müssen, ist die Verwaltung genau über den Kreis ihrer Aktionäre unterrichtet. Sie weiß, daß rund 14 Prozent ihres Kapitals im Ausland liegen, davon jeweils die Hälfte in der Schweiz und in den USA. In den letzten Jahren wurden von ausländischen Interessentengruppen „gezielt“ Münchener Rück-Aktien erworben, was die Verwaltung selbstverständlich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Daß diese Interessenten nicht nur in Münchener Rück-Aktien spekulieren, beweist die Tatsache, daß in den letzten Wochen kaum eine Münchener Rück-Aktie aus den USA zurückgeflossen ist. Ohne Zweifel besteht vielmehr der Wunsch, über den Aktienbesitz auch allmählich einen gewissen Einfluß auf die Gesellschaft zu erlangen. Nach Lage der Dinge sind die Erfolgschancen dafür jedoch äußerst gering.

Für den deutschen Aktiensparer ist die Münchener Rück-Aktie keine ausgesprochen reizvolle Anlage. Angesichts einer 16prozentigen Dividende und dem hohen Kurs von 2450 DM ist die Rendite zu gering. Sie wird gegebenenfalls durch die Vermögensteuer aufgezehrt. Nun ist allerdings die in Aussicht gestellte Dividende nicht der vollständige Gewinn. Für die Ausschüttung müssen diesmal 4,5 (3,8) Millionen DM zur Verfügung gestellt werden. Den freien Rücklagen werden 3,5 (3,0) Millionen zugeführt. Was daneben an „stillen“ Reserven gebildet worden ist, kann ein Außenstehender kaum ausrechnen, ihre effektive Höhe wird sich auch für die Verwaltung erst dann herausstellen, wenn sie weiß, welche Rückstellungen in Anspruch genommen werden müssen, und welche nicht. Der von 18 auf 33 Millionen DM erhöhte Ertragssteueraufwand gibt mit Sicherheit kein getreues Spiegelbild der Gewinnentwicklung wider, denn hier haben Sonderfaktoren eine Rolle gespielt wie zum Beispiel die Auflösung des zur Abdeckung der Schäden aus der Hamburger Flutkatastrophe geschaffenen Sonderfonds von 16,5 Millionen, der sich deshalb als unnötig erwiesen hat, weil die Schäden aus dem Ertrag des laufenden Geschäftsjahres reguliert werden konnten. Die Auflösung des Sonderfonds hatte einen zusätzlichen Ertragssteueraufwand von 8 Millionen zur Folge. In dem Steuerzuwachs sind daneben 3,4 Millionen enthalten, die auf die Kapitalertragssteuer entfallen und erstmals ausgewiesen werden. In den Vorjahren waren die Vermögenserträge vorweg um diese Steuer gekürzt worden. Ein kleines Beispiel dafür, wie schwierig es ist, den tatsächlichen Gewinn einer Gesellschaft vom Steueraufwand her ermitteln zu wollen, wenn man die Interna nicht ganz genau kennt.

Der Vorstandsvorsitzende, Dr. Alzheimer, war mit dem Ergebnis des Berichtsjahres insgesamt zufrieden, wenngleich sich in der versicherungstechnischen Rechnung nur noch ein Überschuß von 10,35 (13,3) Millionen DM ergeben hat. Tatsächlich sei der Rückgang noch stärker gewesen, meinte Dr. Alzheimer. Weil in diesem Jahr noch Sonderfonds aufgelöst werden konnten, trete das zahlenmäßig jedoch nicht so in Erscheinung. Trotz der Flutkatastrophe in Norddeutschland und trotz der ungünstigen Entwicklung auf dem Gebiet der industriellen Feuerversicherung war die Entwicklung jedoch keineswegs besorgniserregend. Die Prämieneinnahmen sind brutto um 12,6 (11,4) Prozent auf 1071 (951) Millionen gestiegen, aber noch stärker nahmen die Schadensleistungen zu, nämlich um 21 Prozent auf 467 (386) Millionen. Wenn diese Tendenz nicht anhalten soll, wird man sich in der Versicherungswirtschaft einiges einfallen lassen müssen. Die zunehmende Automatisierung in den Industrien führt zu Risikozusammenballungen. Großschäden (über 100 000 DM) sind von 19 Prozent im Jahre 1961 auf 36,8 Prozent (der gesamten Feuerschäden) im Jahre 1963 gestiegen. Trotz Selbstbeschränkung beim Abschluß neuer Engagements und breiter Risikostreuung nach Ländern und Branchen konnte das weitere Ansteigen der Schäden nicht verhindert werden.

Im internationalen Wettbewerb fühlt sich die Münchener Rück dadurch benachteiligt, daß zum Beispiel in der Schweiz und in den angelsächsischen Ländern im Gegensatz zur Bundesrepublik für sogenannte Schadens-Nachzügler steuerfreie Rücklagen gebildet werden dürfen und damit also erkennbare Schäden, die erst später beglichen werden müssen, rechtzeitig abgeschirmt werden können. Unter Hinweis auf die größeren Reservepolster ausländischer Assekuranzen und der internationalen Verflechtung der deutschen Rückversicherer erwartet der Vorstand, daß die deutschen Finanzbehörden ihren Standpunkt überprüfen, zumal die internationalen Konkurrenten meist nicht durch zwei verlorene Kriege belastet und damit in ihrer Reservenbildung auch nicht eingeengt waren.