G. Z., Frankfurt

Das wird ein böses Wochenende für die Frankfurter Ärztin Mechthild Petersen. Wenn in der Orthopädischen Universitätsklinik Chefarzt Professor Dr. Güntz den Bundesminister für Gesundheitswesen, Frau Schwarzhaupt, als Ehrengast zur Eröffnung der „Dysmelie-Station“ begrüßt, wenn er den erfahrenen Praktiker Dr. Störig in seine neue Aufgabe als Leiter dieser Abteilung einführt, dann wird jene Nacht zum 29. September noch einmal ihre Schatten werfen. In jener Nacht vor acht Wochen griff die Ärztin zur Spritze, um auf Drängen der Mutter ein Menschenleben auszulöschen. In jener Nacht starb durch ihre Hand der zweieinhalbjährige Alexander Sidorow. Für ihn und seine 25 Schicksalsgefährten in Frankfurt war jene Abteilung in der Universitätsklinik eingerichtet worden, die nun nach langer Vorbereitungszeit mit Minister-Glückwunsch und allem was dazu gehört, eröffnet wird.

Alexander war ein „Contergan-Kind“. Aber davon wollen die Frankfurter Fachärzte nichts wissen. Sie werden ungehalten, wenn der Name dieses Medikaments im Zusammenhang mit menschlichem Leid genannt wird. Menschen im Rollstuhl, Kinder mit verkrüppelten Gliedmaßen, das ist für sie weder sensationell noch ungewöhnlich. Sie sehen sie täglich, wie sie sich mühsam über die langen, stillen Krankenhausgänge schleppen, mit Prothesen und Gipsstützen. Deshalb haben sie die neue Abteilung auch nüchtern und sachlich nach dem Krankheitsbild„Dysmelie-Station“ genannt. „Dysmelie-Kinder sind keine kuriosen Sonderfälle“, sagt Dr. Störig, „Kinder, die an den Gliedmaßen verkrüppelt sind, hat es zu jeder Zeit gegeben.“

„Es geht nicht darum“, versichert Professor Dr. Güntz, „wie öfters vorgeschlagen worden ist, die Kinder in besondere Heime zu bringen und sie von ihrer Umwelt abzukapseln; es ist besser, alle Kräfte darauf zu verwenden, auch diese Menschen, wie alle anderen Körperbehinderten, wenn es irgend geht, nützlich in die Gesellschaft einzugliedern.“ Vieles hänge jedoch von der Intelligenz der Kinder und der Mithilfe der Eltern ab. Auch die Verpflichtung des Staates zu helfen, verbürge nicht den Erfolg.

So beginnt jetzt für die Frankfurter „Contergan-Kinder“ erst richtig das Leben. Bisher hatten sie eine Sonderstellung, waren sie Objekt sentimentaler oder makabrer Reporter-Neugier; nun sind sie in ein Alter gekommen, wo das „kindliche Gemeinschaftsleben“ beginnt. Mit drei Jahren kommen sie aus der Geborgenheit der häuslichen vier Wände in den „harten Alltag“ der Spielplätze und Sandkästen. Kinder untereinander sind nicht sehr zartfühlend, und körperbehinderte Außenseiter sind mit Vorliebe die Zielscheibe von Spott und Neugier. Deshalb wollen die Frankfurter Orthopäden ihre kleinen Patienten so früh wie möglich körperlich und seelisch „auf das Leben“ vorbereiten.

Die Ärzte, Krankengymnastiker und Beschäftigungstherapeuthen, die in die neuen Räume der Klinik einziehen, stehen vor einer Aufgabe, die viel Geduld und Liebe erfordert. Man rechnet damit, daß etwa ein Vierteljahr notwendig ist, um die Kinder mit den Prothesen vertraut zu machen. In dieser Zeit wird tagaus, tagein „exerziert“, bis die Beherrschung der künstlichen Gliedmaßen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Auch die Eltern müssen die Lehrzeit mitmachen, um zu Hause das Werk der Ärzte fortsetzen und vervollständigen zu können. „Die Eltern müssen mitarbeiten, allein schaffen wir es auch nicht.“ Nur so wird es nach Ansicht der Ärzte möglich sein, auch diese Kinder, wie andere Körperbehinderte, in die Schulen zu schicken, entweder – die Mediziner möchten das von Fall zu Fall entscheiden – in normale Volksschulen oder in Sonderschulen.

Und während sich nun in der Frankfurter Universitätsklinik die Fachärzte daran machen, „Contergan-Opfer“ auf das Leben vorzubereiten, wird in der Staatsanwaltschaft die Anklage gegen jene Ärztin vorbereitet, die glaubte, man könne das Problem eines verkrüppelten Kindes mit einer Todesspritze lösen. Aber dieser Prozeß bringt noch mehr „Zündstoff“: Der Rechtsbeistand des Leiters der Forschungsabteilung der Chemie-Grünenthal GmbH und Contergan-Miterfinders Dr. Mückter, der Frankfurter Staranwalt Schmitt-Leichner wird die unter dem Verdacht des Totschlags stehende Ärztin verteidigen. Doch er wird im Schwurgerichtssaal nicht nur dem staatlichen Ankläger gegenübersitzen. Der Vater des getöteten Kindes tritt als Nebenkläger auf – und seine Belange werden von Rechtsanwalt Schulte-Hillen, dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Contergan-geschädigter Kinder wahrgenommen.

Contergan auf der Frankfurter Anklagebank? Es spricht manches dafür, daß es die eine Seite erreichen und die andere verhindern will.