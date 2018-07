Inhalt Seite 1 — Illias leichtfertiges Spiel mit dem Öl Seite 2 Auf einer Seite lesen

Buenos Aires im Dezember

Einen Monat und drei Tage nach ihren Amtsantritt erfüllte die Regierung des Präsidenten Arturo U. Illia ihr zugkräftigstes Wahlversprechen: Am 15. November wurden die Erdöl-Verträge mit zwölf ausländischer, vor allem nordamerikanischen Ölgesellschaften annulliert. Es waren Kontrakte, mit denen vor mehr als fünf Jahren Ausbeutungs-Konzessionen an finanzstarke Ölkonzerne vergeben worden waren.

Im Eifer der Wahlkampagne war mit patriotischem Schwung verkündet worden, daß die „Schandverträge“ schon 24 Stunden nach der Regierungsübernahme für null und nichtig erklärt werden würden, da sie illegal, schädlich und für das nationale Selbstbewußtsein beschämend seien. Wenn statt der 24 Stunden dennoch mehr als ein Monat verging, bis nach fast täglichen Beratungen die Kündigung beschlossen wurde, so zeigt dies, daß sich die Verantwortlichen doch bewußt waren, wie folgenschwer und vielleicht sogar gefährlich ein solcher Schritt ist. Zwar wurde behauptet, die Ausbeutungs-, Forschungs- und Bohrverträge seien verfassungswidrig, sie seien auf Initiative des damaligen Präsidenten Frondizi ohne Befragung des Parlaments, ohne öffentliche Ausschreibungen und in zwielichtigen Verhandlungen einfach durch Dekret der Exekutive zustande gekommen und enthielten manche angreifbarer, und ungünstigen Bedingungen für Argentinien. Es wurde aber auch nicht geleugnet, daß sie ein großer Erfolg für die argentinische Energiewirtschaft wurden.

Bis 1958 mußten jährlich etwa 65 Prozent des benötigten Rohöls im Wert von fast 300 Millionen Dollar importiert werden. Die staatliche Monopolgesellschaft YPF (Yacimeintos Petroliferos Fiscales) konnte nach einer damals schon 50jährigen Ausbeutungsperiode der reichen Öllager nur 35 Prozent des Landeskonsums produzieren. Bereits vier Jahre nach dem Abschluß der Verträge mit den ausländischen Firmen – darunter Standard Oil, Shell, Panamerican Oil und Union Oil of California – brauchte Argentinien kein Erdöl mehr einzuführen. Das war ein beachtliches Ergebnis und hob auch das nationale Selbstbewußtsein, zumal die Gesellschaften das Öl an die YPF zu einem der internationalen Notierung entsprechenden Preis zu verkaufen hatten, die YPF also Herr des argentinischen Erdöls blieb. Bis zum Annullierungstage investierten die ausländischen Gesellschaften etwa 300 Millionen Dollar in Argentinien, die YPF schuldete ihnen für geliefertes Öl etwa 150 Millionen Dollar.

Die nach den Wahlen vom Juli 1963 siegreichen Volksradikalen – die Partei des nationalistischen Mittelstandes – kämpften von Anfang an gegen die Erdöl-Kontrakte und machten daraus eine Prinzipienfrage auf Leben und Tod. Zur Macht gekommen, war die volksradikale Regierung des Präsidenten Illia eine Gefangene ihrer eigenen Slogans. Sie konnte nicht mehr zurück, wollte sie nicht bei ihren Wählern Vertrauen verlieren.

Selbst durch die Intervention Sonderbotschafter Harrimans, den Präsident Kennedy schickte, konnte die rollende Lawine nicht mehr aufgehalten werden. Die Verhandlungen Harrimans mit dem wirtschaftlichen und technischen Team der argentinischen Regierung verliefen ergebnislos. Jedes Entgegenkommen, etwa eine Annullierung der Verträge bei sofortiger Neuverhandlung auf der Basis günstigerer Bedingungen, hätten die Parteigänger der Regierung als eine Kapitulation ausgelegt.

So rollte denn die Lawine zu Tal. Die Kündigung wurde scharf und polemisch formuliert. Das Recht auf Entschädigung wird den betroffenen Gesellschaften zwar nicht versagt, die Liste mit den Gegenrechnungsposten ist aber so konstruiert, daß man annehmen muß, die Entschädigungswerte würden letzten Endes durch diese Gegenrechnung aufgewogen werden. Dabei geht es bei dieser Gegenrechnung um die den Gesellschaften zugesicherte Steuerfreiheit, von der es jetzt heißt, sie sei mit der Kündigung hinfällig geworden – also um eine Nachberechnung aller Steuern. Außerdem sollen, ohne daß dieser Punkt näher erläutert wurde, Verluste bei der Ausbeutung und Lagerung des Rohöls von der Entschädigungssumme abgezogen werden.