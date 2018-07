Wenn man den Herren Verfassern von Kriminalromanserien glauben darf, muß es eine ganze Menge Leute geben, die das besondere Geschick haben, sich alle naslang aufs neue und allerheftigste mit der Unterwelt anzulegen: kriminalistische Naturtalente gewissermaßen, denen die Mörder und Rauschgiftschmuggler über den Weg laufen wie unsereinem die Zeitungsfrau und der Postbote. Ich stelle mir vor, daß es ungeheuer anstrengend ist, zu dieser Sorte Mensch zu gehören, und vollends unheimlich wird mir die Sache, wenn es sich bei solchen vielstrapazierten Helden um Minderjährige handelt wie beispielsweise bei Milo Trbuchowitsch, einem amerikanischen Jungen jugoslawischer Herkunft, oder bei Jan Helmer, dem Sproß eines dänischen Kriminalbeamten.

Der arme Jan ist die Haupt- und Titelfigur einer mittlerweile schon bis auf sechzehn Bände angeschwollenen Reihe von Detektivgeschichten für Buben und Mädchen, von denen ich zwar nur den 16. Band kenne; doch wenn die Bände eins bis fünfzehn nur halb so miserabel sind wie dieser, dann wäre es besser gewesen, man hätte die Kinder damit verschont.

Ich teile durchaus nicht die Meinung mancher besorgter Gemüter, daß der Krimi aus den Bereichen der empfehlenswerten Jugendliteratur überhaupt zu verbannen sei. Aber wenn schon Jugendkrimis, dann nicht solch einen zähen Krampf wie die breit ausgewalzte Geschichte vom mutigen Jan und seinen Freunden, die nach bewährtem Muster – fast alles an dieser Erzählung vom Fließband ist Klischee – und unter ständigem kessen Geschwafel eine Schmugglerbande zur Strecke bringen –

Knud Meister / Carlo Andersen: „Jan, wir kommen!“; Albert Müller Verlag, Zürich; 119 S., 7,80 DM.

Nicht ganz so dürftig ist es um Milo Trbuchowitsch bestellt. In seiner Geschichte geht es bei weitem origineller, bunter und überzeugender zu, vor allem aber präsentiert sie sich in einem lesbaren Deutsch. Daß Milo einen vergleichsweise frischen und unverbrauchten Eindruck macht, mag nicht zuletzt daran liegen, daß er erst beim vierten seiner kriminalistischen Abenteuer angelangt ist:

Ellery Queen jr.: „Milo und der Scherenschleifer“, eine Detektivgeschichte für Buben und Mädchen, aus dem Amerikanischen von Ursula von Wiese; Albert Müller Verlag, Zürich; 172 S., 9,80 DM.

Freilich, auch diese Geschichte entbehrt nicht mancher Gewaltsamkeit in der Konstruktion. Aber mit Ausnahme der Verbrecher sind die handelnden Personen doch wenigstens Menschen von Fleisch und Blut, ganz nebenbei erfährt man allerlei Interessantes und Einleuchtendes über die Kunst des Scherenschleifern, und dann und wann darf man sogar einmal mit Milo und seinen Gefährten lachen. Hoffen wir, lieber Milo, daß nicht auch dir das Lachen bei fortschreitender Abnutzung vergehen wird! Otfried Preußler