Peter Hemmerich: „Endlos ist die Kunststoffkette“, ZEIT Nr. 46

Nobelpreis für eine Entwicklung voller Irrtümer und Zufälle“ lautete der Untertitel eines Aufsatzes in der ZEIT vom 15. November über die Verleihung des Nobelpreises an Karl Ziegler. Der gut geschriebene Artikel läßt leider erkennen, daß sein Autor – Peter Hemmerich – naheliegende Möglichkeiten zu korrekter Information nicht genutzt hat.

Die Ungenauigkeiten in der Darstellung des Autors liegen keineswegs jenseits der Grenze, hinter der meist die Sprache des Fachmannes dem Laien nicht mehr verständlich ist, sie betreffen vielmehr Dinge von allgemeinem Interesse.

So ist das erste (Hochdruck-)Polyäthylen nicht in den vierziger Jahren in Amerika, sondern in den dreißiger Jahren von Chemikern einer britischen Firma entdeckt worden. Das Mülheimer Normaldruckverfahren hat nicht, wie der Artikel vermuten läßt, den älteren Prozeß verdrängt, sondern sich neben diesem seinen Platz in der Welt erobert, und zwar weniger wegen des einfacheren Polymerisationsverfahrens – dessen Vorteile werden durch die Notwendigkeit gewisser Nachbehandlungen des Produktes wieder vermindert – als wegen der in mancher Hinsicht überlegenen Qualität des Ziegler-Polyäthylens. Der produzierten Menge nach ist das Hochdruckpolyäthylen nach wie vor führend und wird es wohl auch bleiben.

Der Werdegang der Erfindung war – abweichend von der Schilderung Hemmerichs – der folgende: Als Konsequenz einer langen Serie grundlegender Arbeiten Zieglers über metallorganische Verbindungen schien 1948 ein neuer Polyäthylen-Prozeß bei 100 bis 200 Atmosphären (statt bis dahin 1000 bis 2000 Atmosphären) mit Hilfe von aluminiumorganischen Verbindungen möglich zu werden. In zahlreichen Versuchen zeigten Ziegler und seine Mitarbeiter damals, daß auf dem neuen Wege wachsartige Polyäthylene gewonnen werden können. Diese im Hinblick auf ein kunststoffartiges Polyäthylen noch unvollkommene Form der Polymerisation blieb dann eines Tages (1952) bei einem Routineexperiment vollständig aus, das heißt anstatt eines Wachses erhielt man ein gasförmiges Reaktionsprodukt. Bei der systematischen Untersuchung dieses Effektes erkannten Ziegler und dessen Doktorand Holzkamp im Frühjahr 1953, daß winzige Spuren metallischen Nickels als Störenfried wirksam waren. Daraufhin stellte Ziegler ein Team von Mitarbeitern – E. Holzkamp, H. Breil, H. Martin – zusammen mit dem Ziel, systematisch zu untersuchen, ob auch andere Metalle als für die Polymerisation hinderliche „Spurenkatalysatoren“ wirken können. Im Zuge dieser Experimente wurden dann die polymerisationsaktiven Systeme auf der Basis von metallorganischen Verbindungen und Verbindungen von Titan, Zirkon, Chrom u. a. entdeckt.

Kann man bei einem solchen Hergang der Erfindung von einer „Entwicklung voller Irrtümer und Zufälle“ sprechen? Gewiß, bei dem ersten Experiment der geschilderten Reihe war einmal „zufällig“ eine Spur Nickel vorhanden, jedoch führte schließlich die konsequente Aufklärung dieser ersten unerwarteten Beobachtung zu der eigentlich wichtigen Erfindung. Kein Zufall war es aber, daß dieser erste Versuch überhaupt gemacht wurde, denn er wurde unternommen als einer von vielen im Rahmen langjähriger erfolgreicher Grundlagenforschung über metallorganische Verbindungen, die anfangs keinerlei Beziehung zu – Polyäthylen oder zu industriellen Anwendungen überhaupt erkennen ließ.

Professor Dr. G. Wilke, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim a. d. Ruhr