Von Zweistein

In diesen Tagen erhielt ich einen Adventsgruß aus Würzburg, in dem Herr Johannes Böß schreibt:

„Unser Kranz trägt vier Kerzen, von denen am ersten Adventssonntag eine, am zweiten zwei und so weiter brennen sollen. Aus Sparsamkeitsgründen muß eine Kerze immer für zwei Sonntage reichen. Wieviele Kerzen brauchen wir mindestens für die vier Sonntage? In welcher Reihenfolge muß man die Kerzen anzünden, damit nach dem vierten Advent alle Kerzen zugleich abgebrannt sind? (Eine Kerze darf erst ersetzt werden, wenn sie ganz abgebrannt ist.) Ist es möglich, daß an jedem Sonntag entweder nur neue oder nur schon gebrauchte Kerzen brennen?“ (Auflösung auf Seite 25)