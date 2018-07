Sind Zahlungsaufforderungen in München nicht ernst gemeint? Faustkampf vor dem Polizeirevier

Loe, München

Daß Zahlungsaufforderungen auf Formblättern, wie sie die Stadtgemeinde München nach eigenen Angaben „jährlich in Hunderten von Exemplaren“ zu versenden pflegt, im Grunde durchaus nicht ernsthaft gemeint sind, stellte sich jetzt erst heraus – vor einem Gericht, das für diese originelle Argumentation aus dem Rathaus an der Isar allerdings nicht das rechte Verständnis aufbrachte. Infolgedessen gewann der Taxifahrer Franz Feidl seinen Prozeß gegen die Stadt ohne irgendwelche Schwierigkeiten.

Feidls forensische Erfolge haben ihren Ursprung in der Nacht zum 27. August 1961, als es einer Kellnerin in seinem Wagen schlecht wurde. Über die Reinigungskosten hierfür kam es zu Debatten zwischen dem Taxifahrer und dem Begleiter jener Dame, einem gewissen Gerold Grabetz, der Feidl darüber informierte, daß er ihn in Stücke hauen wolle. Daraufhin lenkte Feidl sein Auto zum nächsten Polizeirevier.

Hier nun, noch auf der Straße, ging Grabetz auf Feidl los. Vergebens bat der Taxifahrer einen dabeistehenden Polizisten darum, doch einzugreifen; dann, als Grabetz ihn ungestört weiter attackierte, streckte er den anderen gleich mit dem ersten Schlage nieder. Nachdem Grabetz, in dessen Blut ein erheblicher Alkoholgehalt festgestellt wurde, wieder zu Bewußtsein gekommen war, gab er zu Protokoll: „Ich kann mich an den Vorfall nicht mehr erinnern. Ich bemerke jedoch, daß die Angaben des Feidl Franz nicht den Tatsachen entsprechen können.“ All dies wunderte Feidl nicht weiter, als er erfuhr, daß Grabetz Münchner Polizeibeamter ist.

Aus Notwehr

Der Taxifahrer wurde wegen Körperverletzung auf die Anklagebank gesetzt und durch zwei Instanzen ohne weiteres freigesprochen, weil er „den Faustschlag aus Notwehr geführt“ hatte. Anschließend hörte er längere Zeit nichts mehr von jenem würdigen Repräsentanten der Münchner Polizei, bis ihm – im heurigen Mai – das Rechtsreferat der Stadtverwaltung eine Mitteilung darüber zukommen ließ, daß Grabetz an den Folgen seines Zusammenstoßes mit Feidl etliche Monate laboriert habe und dienstunfähig gewesen sei: „Der Beamte hat angegeben, daß die Verletzungen auf einen Umstand zurückzuführen sind, den Sie nach den gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben“.