Inhalt Seite 1 — Pferdewechsel im Arbeitgeberlager Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenige Tage nach Beendigung des außerordentlichen Bundeskongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes treffen sich in dieser Woche die Arbeitgeber zu ihrer alljährlichen Mitgliederversammlung in Bad Godesberg. Sie werden dabei nicht nur Stellung nehmen zu dem neuen Grundsatzprogramm des DGB, sondern auch einen Führungswechsel einleiten, von dem man noch nicht weiß, ob und wie er auf die Politik dieser Organisation einwirken wird. Zunächst tritt an die Stelle des langjährigen

Hauptgeschäftsführers und Präsidialmitgliedes der Bundesvereinigung Dr. Gerhard Erdmann der bisherige Geschäftsführer der hessischen Metall – Arbeitgeberverbände Dr. Wolfgang Eichler. Etwa ein halbes Jahr später soll in einem außerordentlichen Wahlgang der ehemalige Bundesminister Professor Balke die Nachfolge Dr. Paulssens antreten.

Während Erdmann zeit seines Lebens ein besonders enges Verhältnis zur Sozialgesetzgebung hatte, kommt sein Nachfolger aus der Praxis der Verbands- und Lohnpolitik. Anders als sein Vorgänger kennt er gewissermaßen die Front des Lohn- und auch des Arbeitskampfes, weshalb ihm die praktischen Bedürfnisse in solchen Auseinandersetzungen auch weiterhin wichtiger sein dürften als die Theorie der Lohnpolitik. Diese Praxis aber ist gekennzeichnet durch den chronischen und funktionsbedingten Mangel der Arbeitgeber an Solidarität.

Auf der Geschäftsführerkonferenz der Bundesvereinigung im Mai dieses Jahres war es denn auch Eichler, der der „volkswirtschaftlichen Komponente“ der Lohnpolitik die „soziale“ zuordnete. Es sei nicht möglich, so meinte er, allein mit volkswirtschaftlichen Argumenten den Arbeitsfrieden herzustellen und die Arbeiterschaft davon zu überzeugen, daß nur dieser und kein anderer Vertrag der richtige sei.

„Das Gleichgewicht der Kräfte“, so formulierte Eichler, „ist eine der fundamentalen Voraussetzungen für das Funktionieren der autonomen Lohnpolitik und muß daher überhaupt an den Anfang gestellt werden.“ Für Eichler ist mit der im baden-württembergischen Arbeitskampf des Frühjahres hergestellten Solidarität der Arbeitgeber das Fundament gelegt, auf dem volkswirtschaftliche Koordinierung und Rationalisierung der Lohnpolitik aufbauen können.

Zeigt die damalige Äußerung Eichlers, wo er das Schwergewicht seines Auftrages sieht, nämlich bei der Koordination zur Stärkung der Arbeitgeberposition, so hat er später, an den Partner gerichtet, ausgeführt, daß er keine Möglichkeit sehe, den Wünschen auf „Anerkennung“ und Besserstellung der Gewerkschaften und ihrer Mitglieder nachzukommen, auch wenn solche Forderungen von Gewerkschaften erhoben würden, „die sich um ein besseres Verhältnis zu den Arbeitgebern bemühen“.

Vorerst unbeantwortet ist die Frage, ob auch der künftige Präsident der Bundesvereinigung, Prof. Balke, diese Auffassung teilt; hat Balke sich doch unlängst vor Bonner Journalisten ausdrücklich zu „starken Gewerkschaften“ bekannt.