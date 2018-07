Endlich beginnt auch in der Tschechoslowakei die stalinistische Götterdämmerung

Von Kai Hermann

Prag, im Dezember

Eine kleine Band spielt guten Jazz. Ein junger Mann mit bleichem Gesicht und schwarzem Rollkragenpullover tritt in den Zuschauerraum und rezitierte: „Übel, übel, übel. Die Welt ist übel.“ Lawrence Ferlinghetti, erklärt mir meine Tischnachbarin: „Ich halte ihn für den bedeutendsten der Beat-Lyriker.“ Von der Wand lacht Allen Ginsberg lebensgroß, mit entblößter, tätowierter Brust. Die Photographie des amerikanischen Beatnik-Vaters hängt in der volkseigenen Weinstube „Viola“ just an der Stelle, von der in den anderen Prager Klubs das Staatsoberhaupt düster auf seine Untertanen hinabblickt.

In der Prager Altstadt erlebt die Beatnik-Bewegung eine Renaissance. Die Prager Beatniks tragen weite Pullover und lange Haare wie ihre amerikanischen Vorbilder, sie sind ihrer sozialilistischen Gesellschaft so bitterböse wie ihre Ahnen der kapitalistischen; aber sie sind weniger zynisch als ihre Idole von der amerikanischen Westküste. „Wir bringen den jungen Leuten den Humanismus näher“, sagt der Jazz-Bassist, Sänger und Komponist Hulan, der zusammen mit jungen Schauspielern, Dichtern und Musikern in einem halben Jahr „Viola“ zum beliebtesten Nachtklub der Prager Jugend gemacht hat.

Beatniks und Rebellen

Für meine Nachbarin ist „Viola“ und der hektographierte Band mit Ferlinghetti-Gedichten heute so selbstverständlich wie die Mitgliedsnadel des kommunistischen Jugendverbandes CSM. „Ich interessiere mich nicht sehr für Politik“, sagt sie, und sie sagt auch: „Ich bin Kommunistin.“ Sie wehrt sich gegen die Vorstellung, Ginsberg und moderner Jazz seien Symbole einer Revolte gegen den Kommunismus. Schließlich hätten die Behörden das Weinlokal der Jugend zum Experimentieren zur Verfügung gestellt, und das Novotny-Porträt sei ganz legal gegen die Ginsberg-Photographie ausgetauscht worden. Das Publikum besteht zur Hälfte aus Soldaten in Ausgehuniform.