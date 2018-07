Es ist unvorstellbar, daß ein Barock-Engelchen im Stechschritt marschiert. Ebenso unvorstellbar scheint es mir, daß die Beine der normalen Spezies von Weintrinkern nach fünf Viertele Glottertäler dem Gleichgewicht der Kräfte noch ausreichend dienlich sind.

Barock-Engel schweben. Ihre Beine haben Wülste und Speckfalten; sie sind jederzeit zu himmlischen Purzelbäumen bereit. Es steht in keiner Kunstgeschichte, aber es ist wahr: Barock-Engel haben durchweg krumme Beine – oder doch leicht gebogene (weil sie auf den Rössern der Phantasie reiten, und die sind ausschweifend geformt und von unberechenbarem Temperament).

Wer Glottertäler trinkt, bekommt Barock-Beine – vom Standpunkt des Trinkenden her gesehen, versteht sich.

Der Glottertäler gehört zu den badischen Weinen, wie der Kaiserstühler, der Markgräfler und die aus der Ortenau. Man sollte sie besser alemannische Weine nennen, denn wer die Alemannen kennt, weiß damit schon manches über ihre Weine – mehr, als wenn er die badische Geschichte studiert hätte. Aber bleiben wir beim „badischen“ Wein, weil’s sich so ergeben hat, und weil Rechthaberei nicht zum Weintrinken paßt... oder doch? – beim badischen Wein? –

Die Badener sind gemütliche Leute, aber selbstbewußte und eigenwillige; sie sind nicht eigentlich „rheinisch“, obwohl es von Kaiserstuhl und Freiburg nur ein Katzensprung zum Rhein ist. Der Klang der Worte Baden und Alemannen wird vom Vokal a geprägt; das ist nicht das kurze, schnelle a der „Hast“, sondern ein ruhendes, klingendes. Die badischen Weine sind nicht glitzernd, sprühend und transparent wie die der Mosel. Sie machen bedächtig – nicht spöttisch, wissend – nicht geistvoll. In ihnen ist etwas vom Geheimnis der schwarzgrünen Wälder, die sie vor den Ostwinden schützen, und zugleich auch der Sonnenglanz über dem weiten Tal des Oberrheins. Der Kaiserstühler aber hat ein drittes auf seiner Habenseite: Er ist ein Patenkind des Hephaistos und des Windes. Der Gott des Feuers gab ihm das vulkanische Gestein des Kaiserstuhls, und der Wind deckte darüber einen fruchtbaren Mantel aus Löß. Vom Kaiserstuhl zieht der Frühling den Rhein hinunter.

Badische Weine sind heute zu internationalen Ehren gekommen; doch mir schmecken sie am besten im Lande, da wo sie offen ausgeschenkt werden (ohne daß die Weinehrlichkeit darunter leidet), in Viertelen oder Schoppen, aus standfesten Literflaschen. So geschieht es noch heute in den Weindörfern und in den Weinstuben Freiburgs. Nur den Liebenden ist es hier gegeben, den rotsteinigen Engel am Freiburger Münster auf seiner langen Tuba blasen zu hören, denn nur den Liebenden schenkt der Badische die Hellhörigkeit jenseits der Schwingungsgrenze des menschlichen Ohres. (Der Freiburger Engel ist kein Barock-Engel, aber auch Barock-Engel lieben jede Art von Blasmusik.)

Badische Weine machen den Kopf warm und erhitzen das Gemüt. Glottertäler und einige Lagen des Kaiserstuhls tun dazu das ihrige: Sie lassen die Erde zum Trampolin werden, wenn nicht die Freiburger Bächle die schweren Füße kühlen oder man den lichten, lieblichen Markgräfler vorgezogen hat.