In der Öffentlichkeit führen Rückversicherungsgesellschaften ein Schattendasein. Das ist nicht verwunderlich, denn sie arbeiten nicht direkt mit den Versicherungsnehmern, sondern dienen – wie es der Name sagt – der Rückversicherung für Versicherungsunternehmen (Erstversicherer), denen ein Risiko entweder zu groß erscheint, deren Versicherungsbestand unausgeglichen ist oder deren freie Reserven das Risiko nicht decken. Der Rückversicherer nimmt also dem Erstversicherer gegen Entgelt ein Risiko ab. Und wenn sich bei ihm bestimmte Risiken aus der Rückversicherung häufen, oder er seinen eigenen Versicherungsbestand stabilisieren will, schließt er Verträge über eine „Weiterrückversicherung“ (Retrozession) mit anderen Versicherungsgesellschaften. Das Ergebnis ist eine „Atomisierung der Risiken“, die es ermöglicht, auch die größten Projekte und Wagnisse zu versichern, ohne daß sich der Erstversicherer oder der Rückversicherer übernimmt.