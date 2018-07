Inhalt Seite 1 — Tabus in der pädagogischen Diskussion Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Verfasser ist Trainer der weltberühmten Ratzeburger Ruderer und zugleich Studienrat an der Lauenburgischen Gelehrtenschule.

Niemand kann behaupten, das Interesse für Fragen der Erziehung, der Bildung, des Unterrichts der Schule und Hochschule sei in der Bundesrepublik gering. Presse, Rundfunk und Fernsehen diskutieren solche Fragen ständig. Auch gibt es eher zu viel als zu wenig Reformvorschläge und Ideen. Doch der Kleinstadtschulmeister, der diese Zeilen zu schreiben sich unterfängt, wartet seit zehn Jahren vergeblich darauf, daß die beiden Fragen erörtert werden, die ihm aus seiner Praxis heraus als die wichtigsten erscheinen.

Man beobachtet etwa in jeder 5. oder 6. Klasse der Oberschule (im Durchschnitt) einen Hochbegabten, der in seiner normalen Umgebung nicht genügend gefördert und beansprucht wird, um sich seinen Möglichkeiten entsprechend entwickeln zu können. Die üblichen Anforderungen erledigt er spielend und langweilt sich. Man kann ihm Sonderaufgaben, etwa Referate über Spezialgebiete, übertragen, die seine Begabung für die Klasse fruchtbar machen; man kann ihm Hinweise auf Literatur zum selbständigen Studium geben. Doch sind das halbe Maßnahmen, die das schlechte Gewissen des Lehrers beschwichtigen, aber nicht beruhigen können.

Unsere Spitzenbegabungen vertrödeln die Jahre, in denen ihre Lernfähigkeit und Aufnahmebereitschaft am größten ist. Dieser Verlust läßt sich später nie mehr einholen. Leibniz und Norbert Wiener, die mit sechzehn Jahren die Universität bezogen, wären in der Bundesrepublik noch zwei Jahre lang mit obskuren lateinischen Autoren und sphärischer Trigonometrie gelangweilt worden. Das Fatale ist. nun, daß die Entwicklung eines Staates in hohem Maße abhängig ist von der Leistungsfähigkeit seiner Spitzenintelligenzen, so daß wir uns die Vernachlässigung unseres wertvollsten Besitzes einfach nicht leisten können.

Die Abhilfe ist nicht schwer anzugeben: Sonderschulen für Hochbegabte. Auch in einer mittleren Großstadt wäre eine solche Schule vernünftiger Betriebsgröße nicht zu füllen, also käme nur die Internatsform in Frage, etwa für jedes Bundesland eine solche Anstalt.

Eine solche Elite wird nur zu großen Leistungen fähig sein, wenn man sie dazu erzieht, „das Höchste von sich zu verlangen“. Ein wichtiges Mittel dazu ist nach angelsächsischem Vorbild der Sport.

Inzwischen wird der sachkundige Leser gemerkt haben, warum niemand gern über diese Frage redet. So was haben ja die „Nazis“ gehabt in ihren Nationalpolitischen Erziehungsanstalten; zwar verfälscht durch Rassenwahn, Gesinnungsdrill und Soldatenspielerei, aber in der Grundkonzeption unverkennbar eine Sonderschule für Hochbegabte zur Heranbildung einer Elite. Es gibt nichts, was sich nicht auch mißbrauchen ließe. Müßte es deswegen für immer tabu sein?