DER UNBELEHRBARE

von Konrad Wünsche

(Landestheater Darmstadt)

Gerhard F. Hering pflegt in Darmstadt weiterhin das „poetische Theater“. Voriges Jahr erschienen zwei Einakter des 35jährigen Konrad Wünsche wie Inseln im Ozean des Unsinns, Inseln aus „gearbeiteter“ Sprache. Als Anlaß für Spiel war’s zu lyrisch. Im abendlangen „Unbelehrbaren“ nun macht sich Wünsche verständlicher durch eine Fabel. In einer spätbiedermeierlichen Familie ist ein Mord passiert. Frau Thalwitzer hat ihren Mann, einen angesehenen Gelehrten und Ehebrecher, aus Eifersucht vergiftet. Jetzt wird sie erpreßt durch die verwitwete Kommerzienrätin Zwicker. Die hat den jungen Paul Thalwitzer schon als Pennäler verführt. Jetzt will sie ihn heiraten. Der arme Junge wird bei seiner Rückkehr von einer italienischen Bildungsreise mit einem Phrasenschwall empfangen, der so falsch ist wie die kosmetische Jugend der ältlichen „Braut“. Am Weihnachtsabend, dessen Kitsch böse demaskiert wird, holt jedoch der alte Thalwitzer höchstpersönlich seinen unbelehrbaren Filius mittels Gift ins Jenseits. Der Junge wollte besser sein als die andern und war nur zu schwach zur Rache an der Mutter.

Die Geschichte ist nicht übel erdacht. Der Autor scheint sie jedoch nur für notgedrungenes Zugeständnis an das Verstehenwollen des Theaterpublikums zu halten. Ihm selber geht es um experimentelle Dramatik. Er will Theater an sich, das mit einer Fiktion die Wirklichkeit lediglich berührt. Eine stattliche Anzahl seiner Szenen-Nummern sind bühnenwirksam genug, um den Fünfakter als Begabungsprobe gelten zu lassen. Langweilig wird es zwischendurch, wo des Gedankens Blässe an Stelle von Gestalten die Szene regiert. Ein dramaturgischer Fehlgriff ist die grotesk gemeinte Figur von Pauls Hauslehrer: Ein photographischer Amateur aus der Frühzeit der Lichtbildnerei wirkt heute nur mildkomisch. Daß dieser Doktor Meyer eine Symbolfigur sein soll, die das Leben in Posen gerinnen läßt, begreift der Zuschauer wohl; doch wirken diese Szenen nicht als groteske Pantomime, die sie sein sollen.

Wünsches Text liest sich grotesker, als die Uraufführung wirkte. Hering führte sehr differenziert, sehr einfühlsam Regie. Er dämpfte die farcenhaften Elemente zugunsten eines schwebenden Scheinrealismus. Was dabei an schauspielerischen Einzelleistungen und Zusammenspiel sichtbar wurde, ist schlechthin bewundernswert. Ruodi Barths Bühnenbild verzichtete auf den vom Autor vorgesehenen Sargdeckel als Plafond. Er war ersetzt durch die spiegelbildliche Wiederholung der Zimmereinrichtung. So durchleuchtete die Inszenierung das Stück auf beklemmende Weise. Wo Wünsche die Grundstimmung vielleicht nur grotesk gemeint hatte, enthüllte Hering sie als absurd. So trostlos das sein mochte, die Darmstädter feierten ihre ausgezeichnet geführten Schauspieler: Max Noack, Sonja Karzau und Franz Kollasch (Familie Thalwitzer), Irmgard Forst (Frau Zwicker), Werner Kreindl (Dr. Meyer), als Hauspersonal Marianne Lochert und Heinrich Troxbömker. Johannes Jacobi