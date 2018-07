Der Tod des großen Mannes beschäftigte auch die Protokollchefs der Fernsehanstalten: Zwar war der Totensonntag kein Problem („dem herbstlichen Monat ein verstohlener Dank; mein Gott, wenn jetzt Karneval wäre!“); aber am Montag mußte man dann um so stärker verändern, beschneiden und strecken.

Danach begann es langsam Alltag zu werden, weiße Tupfen mischten sich unter das Schwarz; der Trauerschlips wurde – hier rasch, dort zögernd – in die Mottenkiste gelegt.

Der Tod wird mit Forest-Lawn-Girlanden umwickelt; kein Zufall also, daß er sich im Sonntagabend-Feuilleton wie ein Kulissenschmierant präsentierte. Autobusse jagten durch die Stadt. Fahrerhände ruhten lässig am Steuer, Smokingträger vertrauten den Gesetzen der Lebenserwartung – und der Tod rief „Jedermann“, lag im Graben oder verbarg sich im Dunkel des 90. Psalms. Davon, daß die Leute bisweilen auch gelangweilt sterben, mit BILD in der Hand, wurde wenig gesprochen; man sah Dramatik, aber der Alltag, das Bett im Badezimmer und die Gesichter der Krematoriumswärter, blieb den Blicken entzogen.

Dafür starrten Millionen auf den Sarg mit dem Banner („den besten Sarg, den Sie haben“), auf den Witwenschleier und, vor der Kirche, auf die Trippelschritte der Kinder. Nur wenige Meter trennten den Schmerz vom protokollarischen Ernst und das Entsetzen von höflicher Beileidsbezeigung ... aber wie weitgespannt schienen diese Meter zu sein! So grausam das schwarze Schweigen an der Tête sich ausnahm: weiter hinten wurde es eher gemütlich; Prinz Philipp wechselte, gentlemanlike und sportif, ein paar Worte mit seinem Nachbarn; und der Fußmarsch war wirklich sehr lang – zu lang, um die ganze Zeit würdig wirken zu können. Der Ernst gerann zur Grimasse; es zuckte in Ärmeln und Schultern, und der Betrachter am Bildschirm glaubte am Ende, zum Zeugen eines funebren Ausflugs zu werden, der sich, den Gesten nach, nur wenig von der Dorfbestattung eines Bürgermeisters unterschied; alte Bekannte trabten über Stock und Stein, der kleine Lübke und der hagere Philip, der dicke Erhard und, wie ein ragender Fels, der lange de Gaulle: gesenkten Hauptes, viel gelassener als die Mitkondolenten, ein Duzfreund des Todes.

Nach so viel familiärer – und sehr menschlicher! – Trauer kehrte später am Abend der Schrecken zurück. Plötzlich sah man die andere, bis dahin den Betrachtern sorgfältig verborgene Seite: den Jubel über die Ermordung des Nigger-Favoriten John F. K., das triumphierende Geschrei im Klassenzimmer und das Siegesgebrüll eines Flugzeugpassagiers... das alles in Gerd Ruges sachlich-nüchternen Worten gebrochen; aber gerade darum erschütternd.

Nicht die Bilder vom freundlichen Familienspaziergang zum Grab: die Nachricht von den offenen Bars im Süden der Staaten, von Zustimmung und heiteren Samstaggesprächen brachte noch einmal das Entsetzen zurück. Momos