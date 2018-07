Es gibt eine Reihe von Dichtern, die man nachgerade als „Verfolgte der Opernindustrie“ bezeichnen kann. Seitdem sie als Stofflieferanten entdeckt wurden, müssen sie dazu dienen, das sogenannte „Libretto“ literarisch aufzuwerten, ohne daß die erfinderische Phantasie des Librettisten darum überfordert würde. Einer dieser heute besonders gefragten Stofflieferanten ist seit einigen Jahrzehnten Heinrich v. Kleist. Sofern gewagt wird, sein Drama – das stets auch ein Sprachkunstwerk eigensten Gepräges ist – mit Haut und Haaren „in Musik zu setzen“, rechtfertigt das Ergebnis immer wieder Hans Pfitzners Feststellung, daß bei dem Versuch, Kleist zu steigern, unweigerlich Kleister herauskommen müsse. Handelt es sich jedoch um die Verarbeitung einer Novelle, so fühlt man sich zumeist veranlaßt, zu erwägen, ob nicht ein Dichter solchen Ranges sehr wohl gewußt habe, warum er das eine Thema dramatisch, das andere episch behandelte. Immerhin sind freilich Grenzfälle möglich, und die großartige Erzählung „Die Verlobung in San Domingo“ gehört zweifellos dazu. Kleist selbst wäre vermutlich imstande gewesen, aus der Geschichte auch ein Drama zu formen. Natürlich wäre es aber lächerlich, einem Librettisten, und sei es der begabteste, einen Vorwurf daraus zu machen, daß er kein Kleist ist.

Werner Egk war, als er sich den Kleistschen „Stoff“ für seine Oper, „geschrieben auf Anregung von Rudolf Hartmann zur Eröffnung des neuerrichteten Nationaltheaters in München“, wählte, gewiß nicht so naiv, sich als sein eigener Librettist auf eine dichterische Konkurrenz mit dem Autor der Erzählung einzulassen. Er wußte also, was er tat, indem er nicht nur die Namen der Personen änderte, sondern auch die Handlung modifizierte. Denn ihm kam es bei dem ganzen-Unternehmen vor allem auf etwas völlig Un-Kleistisches an: auf die Herausarbeitung einer ideellen Tendenz von heutiger Aktualität. Die Hauptperson der Oper wurde nämlich kein menschliches Wesen, sondern der tragische Rassenhaß als Quelle aller Verhängnisse. Bei Kleist spielt dieser Haß zwar auch eine Rolle; aber er ist dort nicht die erste und letzte Triebkraft, sondern lediglich die mehr oder weniger zufällige Begleiterscheinung einer Auseinandersetzung zwischen Unterdrückern und Unterdrückten. Er ist noch keine ihrer selbst bewußte ideologische Macht, sondern eine bloße primitive Reaktionsweise auf der Basis des Herren-und-Sklaven-Verhältnisses, mithin sekundärer Art. Für den Zeitgenossen von heute lag indessen in diesem Element begreiflicherweise ein starker Anreiz zu neuer Interpretation des darzustellenden Geschehens. Daher denn fügte Egk seiner Textfassung auch noch – überdeutlich – die modernen Gestalten der beiden Herren „Weiß“ und „Schwarz“ ein, deren erregter Wortstreit aus der Perspektive unseres Jahrhunderts die anscheinend unversöhnliche Doppeldeutigkeit aller Geschichte, die unüberwindliche Divergenz aller Überlieferungen dartut.

Wir haben also in der neuesten Oper Werner Egks ein Stück handfester Gegenwartskritik vor uns, wobei der Begriff „Gegenwart“ und der Zuständigkeitsbereich der gemeinten Kritik ziemlich weit zu fassen sind. Daß dennoch die ergreifende Liebesballade zwischen dem französischen Offizier und der Tochter einer rachedurstigen Mulattin den Zuschauer zu ganz unmittelbarer Teilnahme zwingt, das wird durch die tendenzlose dichterische Wahrheit der Fabel bewirkt, das menschliche Fundamentalthema, das die Klugheit des Text Verfassers Egk unangetastet ließ.

Es wird niemand erwartet haben, durch den musikalischen Anteil dieses Werkes einen irgendwie „neuen“ Egk zu erleben. Die längst ausgeprägte Handschrift des Komponisten, auf einer unverkennbar individuellen Ausdrucksform und wohlerworbener Meisterschaft in der Handhabung seiner ebenso persönlich profilierten Wirkungsmittel, insbesondere seiner ungemein farbenreichen Orchesterpalette beruhend, ist in jedem Takte der Partitur wiederzuerkennen. Im wesentlichen begnügt sich die Musik der „Verlobung“ mit stark stimmungshafter Untermalung und vielfach gestuften theatralischen Akzenten. Weitatmige, frei ausschwingende Melodik findet in dem knapp angelegten Handlungsverlauf kaum Platz; die ganze Werkdisposition geht auf eine realistisch-zeitgerechte Abwicklung der Ereignisse, auf konzentrierte Folge der dramatischen Pointen aus.

An der frappierenden Bühnenwirklichkeit der Wiedergabe hatten sowohl die außergewöhnlich glückliche Bildausstattung von der Hand Teo Ottos als auch die geschickte, lebenswahre Regieführung Günther Rennerts ihren gewichtigen Anteil. Was aber bei einer Operntaufe in erster Linie den Ausschlag gibt: die sängerische Rollenbesetzung war einfach erstklassig, schlechthin von Weltrang. Da etwas Ereignishaftes damit gegeben war und die Liste nicht übermäßig lang ist, sei es erlaubt, die hochqualifizierten Namen wenigstens aufzuzählen: Herr Schwarz = Richard Holm; Herr Weiß – Karl Christian Kohn; Jeanne = Evelyn Lear; Babekan = Margarete Bence; Hoango = Hans Günter Nöcker; Nanky = Hamid Nasser; Christoph von Ried = Fritz Wunderlich; Gottfried von Ried = Mino Yahia. Sie alle mußten am Schluß mit dem Komponisten, der auch sein eigener Interpret am Pult gewesen war, noch viele Male vor dem Vorhang erscheinen. Walter Abendroth