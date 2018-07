Es mag dahingestellt sein, ob es städtebauliche Überlegungen waren oder allgemein politische Vorstellungen oder soziale – oder alles zusammen, die den Senat von Hamburg bewogen haben, bei der Bürgerschaft Mittel für den Bau von „Hamburg-Häusern“ anzufordern. Es war ein Wunsch, dem die Bürgerschaft folgte und der sich nun in Hamburgs Vorort Bergedorf zum erstenmal erfüllte.

Viele sprechen von der „Isolierung“ des Großstädters, von seiner „Kontaktarmut in der Anonymität“, von seinem Wunsch, allein zu sein. Viele standen deshalb der Idee der „Hamburg-Häuser“ skeptisch gegenüber, taten sie als sentimentale Illusion ab: So etwas könne nicht funktionieren. Und nun ist das erste dieser Häuser, vom Leiter des Hamburger Hochbauamtes Paul Seitz vorbildlich aus dem Geist, aus dem künstlerischen Bild unserer Zeit gestaltet, im ersten Abschnitt fertig, das zweite Haus in Hamburg-Eimsbüttel ist im Bau.

Hamburg-Haus – das heißt: Es soll ein Haus sein mit Sälen, kleinen und großen, für Vorträge, für Musik und Theater, mit einer Bücherhalle und Leseräumen, mit Platz für die Alten, sich aufzuwärmen, sich zu unterhalten, mit Ecken für Skatspiel und Schach, mit Räumen, in denen man basteln kann, diskutieren und feiern – und zwar für jedermann, nicht nur für die „Falken“ oder die evangelischen „Pfadfinder“; die haben ja meist schon ein Quartier für ihre Gemeinsamkeit. Aber gerade denen, die sich nicht an eine Organisation oder an eine Weltanschauung binden wollen, die sich als Individuum demnach zusammensetzen wollen mit anderen Individuen, soll Platz geboten werden ...

Wenn man von den großen Neubauquartieren spricht und – wie es ja Usus ist – über sie schimpft, meint man allgemein ihr architektonisches Bild: die meist noch kahlen Neubauten, oft eintönig, lieblos, nicht „eingewachsen“, „eingegrünt“, stehen fremd und unvermittelt in der neuen Umgebung, und dieses Bild bestimmt dann vieler Urteil über das Gebaute. Wahrscheinlich ist jenes äußere Bild, von dem allerorten geredet wird, für das eigentliche Urteil gar nicht entscheidend. Für die Bewohner ist vielmehr die Qualität und Größe ihrer neuen Wohnung wichtiger, der Weg zum Bus, der Weg zum Kaufmann und nicht zuletzt – die Nase des Nachbarn. Hier ist nicht die Rede von den Einzelhaus-Bauherren, hier sind die „Wohnungsamtsfälle“ gemeint.

Aus der Zeit nach dem Kriege kennen wir noch die Situation der Menschen, die ihre Heimat aufgeben mußten und sich fremd, ohne Kontakte, in der ungewohnten Umgebung zurechtfinden mußten – wie viele, gerade der älteren, schafften es noch nicht? Und jetzt entstand irgendwo draußen am Rande der großen Stadt ein neues Wohnquartier: Miethäuser, ein paar Reihenhäuser, sparsam bemessene, sehr rationelle Wohnungen, die Straßen noch im Rohzustand, die Gartenflächen mit „Baumsetzlingen“ bestückt. Und in diese Wohnungen wies das Wohnungsamt Menschen aus verschiedener, aus vielleicht vertrauter und liebgewordener Umgebung – auch Slums, auch Hinterhöfe, auch Wohnlauben kann man liebgewinnen.

Glücklich über die neue Wohnung und den erkennbaren sozialen Fortschritt stehen sie aber nun oft ratlos, fremd, mitunter gar auf Abwehr eingerichtet in der neuen Umgebung. Für andere, für jene, die gerade geheiratet haben und in ihre erste Wohnung gezogen sind, ist es der Grund, auf dem die Familie entstehen soll. Aber auch sie leben allein; ihre Freunde leben in anderen Stadtteilen – keiner kennt den Nachbarn, keiner fühlt sich so recht „zu Hause“, und alle brauchen sie Geld für die Möbel, die neuen Vorhänge, für den Umzug ... So ist der Anteil der arbeitenden Frauen in diesen Neusiedlungen oft sehr groß – und so ist auch die Zahl der „Schlüsselkinder“, der Jugendlichen, die den langen Tag auf sich selbst gestellt sind, nicht klein.

Der Staat muß diesen Menschen helfen? Besser: der Staat sollte diesen Menschen geben, sich selbst zu helfen. Er sollte den jungen Leuten Anreiz bieten, ihre Zeit, die sie vielleicht vertrödeln, für sich zu nutzen. C. F.