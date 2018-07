Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wissenschaftler der General Electric Company in Schenectady, New York, glauben Anhaltspunkte dafür gefunden zu haben, daß zu drei verschiedenen erdgeschichtlichen Zeiten große Stücke, die von einschlagenden Meteoriten aus der Mondoberfläche herausgeschleudert wurden, auf die Erde gefallen sind.

Diese Annahme würde auch den Ursprung der glasartigen Objekte erklären, die zu Tausenden auf allen Kontinenten gefunden worden sind.

Nach einer, allgemein anerkannten Theorie stammt ein Typ dieser Steine – die sogenannten Tektite – vom Mond. Hierbei handelt es sich, wie man annimmt, um Material, das bei Meteoriteneinschlägen auf dem Mond geschmolzen und verspritzt wurde. Ein Teil dieser Spritzer traf die Erde, allerdings bereits wieder im erkalteten, harten Zustand.

Andere, sehr ähnlich aussehende Glassteine, die vor allem in Deutschland, in der libyschen Wüste und auf einigen pazifischen Inseln gefunden wurden, sind höchstwahrscheinlich irdischen Ursprungs, was man aus ihrer chemischen Zusammensetzung schließen kann. Diese erkalteten Tropfen sind vermutlich beim Auftreffen extraterristrischen Materials auf die Erde entstanden.

Die Forscher der General Electric, Robert L. Fleisher, P. Budford Price und Robert M. Walker haben nun festgestellt, daß sich beide Glaskörperarten jeweils zur gleichen Zeit gebildet haben müssen, und zwar vor siebentausend, 15 Millionen und 34 Millionen Jahren. Die Tektite sind jedoch viel zu klein, als daß sie bei ihrem Aufprall Erdgestein geschmolzen und in die Luft geschleudert haben konnten, so daß daraus irdische Glastropfen entstanden wären. Folglich müßten die Tektite zusammen mit größeren Mondbrocken auf die Erde gefallen sein.

Besonders interessant ist die Methode, mit der das Alter der Glassteine bestimmt wurde: In allen Steinen gibt es Spuren von Uranium, dessen Atome in einer ganz bestimmten Rate in Fragmente ungefähr gleicher Größe zerfallen. Diese Spaltprodukte entfernen sich von der Stelle, an der sie entstanden sind, und dabei hinterlassen sie Spuren, Bahnen, die nur einige Atomdurchmesser breit sind.