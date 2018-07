Auf dem Garderobenständer baumeln flache Mützen, ein paar Joppen, Mäntel und ein Regenschirm. In den Fächern des großen Regals liegen zerfledderte Illustrierte in dem braunen Einband eines Leseringes. Die Luft ist stickig. Schwaden von Tabakrauch ziehen durch den schmalen hohen Raum mit den hohen Fenstern. "Ich lasse nach zehn Uhr abends niemanden mehr in mein Haus", sagt das alte Frauchen mit dem schmalen Kopf und dem bandagierten Arm. Es hat ein aufgeschlagenes Magazin auf seinem Schoß und redet auf ihre Gegenüber ein, zwei Siebzigjährige, die die Hände gefaltet haben und stumm in die Runde blicken. Am runden Tisch nebenan sitzen auf den geschwungenen Flächen moderner Stühle zwölf Männer, keiner unter vierzig, der älteste Mitte achtzig. "Herz ist Trumpf!" Drei von ihnen mit Karten in der Hand, vor ihnen lose Zehn- und Zwanzig-Mark-Scheine, Haufen von Hartgeld, überquellende Aschenbecher. Es geht nicht sehr laut zu. Geld wechselt die Besitzer; gemischt, verteilt, "achtzehn", "ich passe", "jetzt die Hosen ’runter". Lachen. Rauhruppige Floskeln begleiten das Spiel.

Verlassen sitzt in der Ecke ein müder alter Mann in einem abgetragenen Mantel und starrt unbewegt auf seine Armbanduhr, die neben ihm auf einem nicht mehr weißen Taschentuch liegt. "Lieber Gott, laß Abend werden ..." Die Zeiger der Wanduhr stehen auf acht. Im Raum rechts daneben sitzen vier Männer vor einem Fernsehapparat; die Tagesschau zeigt die Überschwemmung der Bundesstraße 204.

Die Skatspieler und ihre Zuschauer brechen unvermittelt auf. Der Hausmeister mit einem Schlüsselbund in der Hand schlurft herein, schüttelt den Kopf. "Wie in einem Saustall sieht das hier aus, kennen wohl nichts anderes von zu Hause, müßten was ins Kreuz kriegen." Er sagt es nicht laut, nicht gehässig, er murmelt es vor sich hin. Es ist seine allabendliche Formel.

"Ist wohl eine Ausstellung?" Der kleine Mann, der mit einer Sicherheitsnadel seinen Schal festzustecken versucht, tritt in die weite Halle, in der an den Wänden und Stellwänden Graphiken und Aquarelle hängen. "Ja, so so." Auf einem Bild hängt eine schlampige Frau über einer Bar; "St. Pauli", heißt die Ausstellung.

Gedämpfte Jazzmusik. Im Saal 24 sitzen siebzehn Jungen und Mädchen an kleinen Tischen, auf der Bühne spielen vier junge Leute unverdrossen. Die Tanzfläche ist leer, die meisten Tische sind nicht besetzt. "Neunzehn Uhr, Jazz for Dancing mit dem Ballroom-Orchester" steht in der Lokalzeitung, eine Mark Eintritt. Zwei Pingpong-Tische stehen in dem Zimmer hinter der Glastür. Durch die Scheibe sieht man vier Jungen Bälle schlagen. Im Raum nebenan sitzen neun Jungen und zwei Mädchen, vier spielen Schach, drei Skat. Der Raum ist hell, viele Fenster, viele Glaswände, Steinplatten, kleine Tische und leichte Stühle. Die Uhr zeigt kurz nach acht. Zwei Bundeswehrsoldaten schwingen die gläserne Eingangstür auf und blicken in Saal 24. Die Kapelle spielt einen Blues. Aber die Tanzfläche bleibt leer im Lichtwarkhaus in Hamburg-Bergedorf, Haus der offenen Tür und Tagesstätte für alte Leute.

Es ist ein Freitagabend im November. Bergedorf ist ein Vorort der Hansestadt, hat 50 000 Einwohner und den Charakter einer Kleinstadt. Dort gibt es auch gemütliche Kneipen, zum Beispiel die "Danziger Stuben". Ein Schild weist in die Gaststuben, ein grüner Kachelofen, vier junge Burschen würfeln und bestellen sich jeder das zweite Glas Bier. Die rundliche Wirtin nickt. Ein blasser Jüngling hält die Hände eines Mädchens mit Kleopatrafrisur, vor ihnen steht Coca Cola. Die Wände sind holzgetäfelt, die handfesten Stühle haben ein Korbgeflecht, eine Katze streicht durch das Zimmer und springt auf den Schoß eines jungen Mannes, der Kreuzworträtsel löst. In einer Vitrine stehen Bouletten und ein Sparschwein. Flaschen, Gläser, zerknautschte Kissen auf den Stühlen der Stammgäste, Kalender, keiner Kunstkritik standhaltende Bilder an den Wänden. Etwas steif und gewichtig kommt ein Achtzehnjähriger herein, zwei blonde Mädchen vor sich herschiebend, grüßt nach allen Seiten und verlangt drei Bier. Die neun Tische sind besetzt; Lehrlinge, Schüler, junge Arbeiter unterhalten sich, spielen Skat, würfeln oder sehen sich in die Augen. In den Danziger Stuben mit dem renovierungsbedürftigen Fußboden ist es gemütlich, ganz einfach gemütlich. Man spürt Leben, auch wenn man sein Bier allein trinkt.

Im Lichtwarkhaus? Um Gemütlichkeit geht es in diesem – wie es offiziell heißt – "Hamburg-Haus" gar nicht. Die Ziele sind da schon etwas höher: Es geht um Jugendfragen, Jugendprobleme, Jugendarbeit, sinnvolle Freizeitbeschäftigung (’raus aus den Kneipen, weg von den Straßen!), um wertvolle Gespräche, Diskussionen, Bildung, Jugendplan. Also: Jugendheim, Heim der offenen Tür. Glas-, Stahl-, Betonkonstruktionen – für die Jugend ist uns nichts zu teuer, auch in Bergedorf nicht. Vor zwei Jahren eröffnete das "Lichtwarkhaus" seine gläsernen Schwingtüren für Junge und Alte, denn ein Trakt des Hauses ist als Altentagesstätte gedacht. Beide Teile sind durch die "Halle der Begegnung" getrennt oder, wie die Initiatoren es wünschten, gekoppelt: Alt und Jung vereint im Gespräch über gemeinsame Fragen des Lebens.