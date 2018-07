Der Studienrat Horst Rumpf ist mit seinen Primanern nach Berlin gefahren und berichtet, in den „Frankfurter Heften“ (Heft 11) höchst aufregend über seine Eindrücke. Kulturgüter und sightseeing, so meint er, sind nicht gefragt. Rumpf hat nichts von der hungrigen. Ehrfurcht dessen gesehen, der geschichtsträchtigen Boden betritt. Aber die Größe Berlins – das „große Leben“ – hat die jungen Menschen fasziniert; sie wollen nächstes Jahr wieder hin.

Rumpf ist aufgefallen, daß die meisten eifrig geraucht und ziemlich viele Lokale von innen gesehen haben. In der gleichen Jugendherberge, in der die Primaner wohnten, war eine Mädchenklasse untergebracht; Rumpfs Primaner dachten nicht daran zu erröten, wenn sie den Spuren der Mädchen folgten. Schnell war einträchtiges Miteinander hergestellt. Die Jugendherberge wurde heftig kritisiert, vor allem wegen des Zwanges, früh abends wieder da zu sein, und wegen des Stuben- und Küchendienstes. „Keine Andeutung dessen, was man früher Erlebnis der Gemeinschaft genannt hatte.“

Das Mißtrauen, das die Jugendlichen den Erwachsenen in politischen Dingen entgegenbringen, scheint unbegrenzt zu sein. Die Kritik ist sehr scharfäugig: „Rauchen auf der Toilette ist nach der Schulordnung verboten – aber schließlich kann ein normaler Gymnasiast nicht den ganzen Tag mit der Schulordnung unter dem Arm herumlaufen.“ Die stärksten positiven Eindrücke sind Eleganz und Frische, Ehrlichkeit und Fairneß in den Gesprächen. Und Primaner haben keinen „teutonischen Unterkiefer, sie sind voller Abneigung gegen Muffigkeit und Knickrigkeit, gegen Fanatismus und Zwang. Sollte es so unmöglich sein, daß das, was sich einst in Klampfenmusik und Wandervogel äußerte, heute in anderen Formen zutagetritt?“

Unsicherheit Heinrich Bechthold untersucht in der „Außenpolitik“ (Heft 12) die letzten Vorgäng im Ostblock und kommt zu dem Schluß, daß mit den Widersprüchlichkeiten der sowjetischen Entscheidungen auf eine Unsicherheit zu schließen. sei die innerhalb des Blockes große Energien verzehre. Die Vereinigten Staaten hätten die Russen Verlegenheit gebracht, als sie dem

einer kernwaffenfreien Zone in Lateinamerika zustimmten, weil auch viele nichtkommunistischen Staaten einer Sache beipflichten wollten, für die Moskau bisher die Wortführung in Anspruch genommen habe. In Moskau schienen sich die Konflikte zwischen Theorie und Praxis zu häufen. Man müsse sich fragen, ob die Entwicklung in die Richtung gehe, die pragmatische Komponente zu verstärken.