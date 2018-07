Lieber Freund,

das Studium der Zoologie, dem ich auch hier mit Eifer obliege, hat in der Vorweihnachtszeit unerwartet kommerzielle Früchte getragen.

Drei Wochen lang fungierte ich in einem Pelzgeschäft als zoologischer Berater; meine Aufgabe bestand darin, den Kundinnen kleine Vorträge über Heimat und Lebeweise der süßen Tiere zu halten, mit deren Fellen sie sich zu bekleiden geruhen. So erzählte ich allerlei Neckisches über Zobel und Nerz, über Lamm und Pferd (unterdrückte manche hübsche Geschichte über Kaninchen und Katze), und wie Du Dir denken kannst, widmete ich mich mit besonderer Eindringlichkeit den Astrachan- oder Karakulschafen, die man auch Persianer oder Krimmer nennt: Sie werden ja, wie Du wohl weißt, von manchem grausamen Züchter lebend aus der lebenden Mutter Leib geschnitten, weil die so begehrte Kräuselung sich dann am besten erhält.

Gewiß, lieber Freund, das klingt nicht sehr freundlich, entspricht so gar nicht den in dieser Saison vorgeschriebenen Gefühlen ... aber versprach ich Dir nicht, wahrheitsgemäß über meinen weiteren Werdegang zu berichten?

Zum Glück sind Krimmer und Persianer gar nicht sehr in Mode, und ich war nur wenige Male gezwungen, in dieser weihevollen Zeit, die man hier Advent nennt, Grausames über die Lippen zu bringen.

Mein Chef nannte mich übrigens „unseren background-Mann“; oft, wenn ich gerade eine Pause machte, kam er zu mir ins Hinterstübchen und flüsterte mir zu: „Steinreiche Mistbiene in Sicht, pfeffern Sie Ihr tüchtig background ’rein, darf sogar grausam sein.“

Überhaupt, mein Lieber: Grausamkeit ist Mode, und das hier landesübliche „Seid nett zueinander“ bedeutet in klares Schriftdeutsch übertragen: „Seid grausam zueinander.“