Fritz Ernst: Die Deutschen und die jüngste Geschichte. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart; 162 S., kart., 4,80 DM.

Es gibt einige ausgezeichnete Darstellungen der Zeitgeschichte. Sie erzählen die staatlichen, wirtschaftlichen, geistigen Ereignisse, versuchen die Wurzeln des Geschehens aufzudecken und seine Bedeutung abzuwägen.

Der Heidelberger Historiker Fritz Ernst geht einen anderen Weg. Auch er erzählt die Ereignisse in dem vorliegenden kleinen Buch, das aus Vorlesungen für junge Studenten hervorgegangen ist. Vor allem aber beschäftigen ihn die Gefühle und Überlegungen der handelnden und leidenden, der miterlebenden Menschen. Man erkennt, daß der Verfasser ein doppeltes Bestreben leitete: das Bedürfnis, der geschichtlichen Wahrheit nachzuspüren, aber auch dies andere, zur Bildung der jungen Generation beizutragen.

Ernst erzählt selber, daß ein bestimmtes oft wiederkehrendes Erlebnis ihn mitveranlaßt hat, diese Vorlesungen zu halten: jüngere Studenten amüsieren sich über gewisse Erscheinungen des Hitlerreiches und fühlen sich der älteren Generation gegenüber spöttisch überlegen: „So etwas könnte uns nicht passieren.“ Aber sie sind nicht intelligenter, als ihre Väter 1930 waren, sie sind nur aufgewachsen im Schatten der Katastrophe von 1945 und nutzen die Erinnerung. Nun aber kommen junge Menschen ins Leben, die im wirtschaftlichen Aufstieg aufgewachsen sind. Für sie verblassen die Warnungen von 1945 schon wieder, man muß ihnen helfen.

Das schwierige Werk, das der Autor sich vorgenommen hatte, ist gelungen. Das liegt an der klaren, leichtverständlichen Form, die Ernst sicherlich bewußt gewählt hat, weil er zu jungen Menschen sprach, die ohne genauere Kenntnisse sind. (So wie hoffentlich auch das Buch viele junge Menschen als Leser finden wird.) Es liegt aber auch an einer ganz eigentümlichen Verbindung von strenger wissenschaftlicher Einsicht und ganz persönlichem Berichtsstil. Ernst scheut sich zum Beispiel nicht, von den Torheiten zu sprechen, denen er und viele aus seiner Generation erlagen, als sie Schüler und junge Studenten waren: wie sie ernsthaft an den Dolchstoß glaubten, wie sie annahmen, nur die Rechtsparteien seien patriotisch, wie sie die dummen Witze über Ebert nachsprachen. Mit solchem unbefangenen Geständnis macht er sich nicht nur glaubwürdig, sondern er hilft auch, daß seine Zuhörer und Leser verstehen, wie zwischen 1919 und 1933 soviele Mitglieder der geistigen Schicht soviel Unsinn glauben konnten – soweit das ein Nachgeborener überhaupt verstehen kann.

Ungefähr ein Drittel des Buches beschäftigt sich mit der Haltung des deutschen Volkes zum Nationalsozialismus. Ernst meint, und völlig zu Recht, man könne dieses Verhalten nicht verstehen, ohne daß man vorher erfahren habe, wie die Menschen im Ersten Weltkrieg und in der Republik dachten. Gleichwohl werden die letzten Kapitel für viele Leser die wichtigsten sein, die sie am genauesten lesen und über die sie am meisten nachdenken.

Um so mehr begrüßt man es, daß gerade hier der Autor seinen historischen Gerechtigkeitssinn mit seinen pädagogischen Absichten aufs glücklichste vereint. Nichts von dem Schrecklichen wird verschwiegen. Ernst entläßt uns Deutsche nicht aus unserer Verantwortung, er rechnet nicht billig eigene gegen fremde Untaten auf. Aber indem er den Nationalsozialismus in den allgemeinen Strom des Geschehens hineinstellt, macht er seine Erfolge bis zu einem gewissen Grade verständlich. Und fern von der Verallgemeinerungssucht, die im In- und Auslande weit verbreitet ist, erzählt der Nichtparteigenosse und alte Gegner Hitlers unbefangen von den Idealisten und den redlichen Menschen, die es in der Nationalsozialistischen Partei und in der Wehrmacht gegeben hat. Auch diesmal macht das eigene Erleben die allgemeinen Erkenntnisse leichter begreiflich: in Tübingen, wo Ernst damals lehrte, tat der Führer des Nationalsozialistischen Dozentenbundes alles, die Andersdenkenden zu schützen.