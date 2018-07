Von Martin Ripkens

Ein dämmriges Hotelzimmer. Eine junge Frau steht am Fenster. Sie schaut hinauf in den Nachthimmel, doch eine bedrohlich hoch aufragende Häuserfront verwehrt ihr den Blick. Sie schaut hinab in den Hof, wo bei fahlem Licht weißgekleidete Männer seltsam hantieren. Sind es Köche, Metzger, Ärzte, Henker? Die Frau wendet sich ab und kehrt zu dem Mann zurück, mit dem sie eben geschlafen hat. Und sie sagt ihm, der ihr fremd ist, dessen Namen sie nicht kennt und dessen Sprache sie nicht einmal spricht: „Ich bin gern bei dir. Ich finde es wundervoll, daß wir einander nicht verstehn!“

Worte und Bilder wie diese – offenbare Indizien der Einsamkeit, des Ekels und der Angst – fordern den Kritiker geradezu heraus, von Entfremdung zu reden. Ingmar Bergman aber hat mit diesem Begriff, zumindest solange wir ihn rein innerweltlich und rein gesellschaftsbezogen begreifen, nichts im Sinn. Ihm ist es zu tun um die Situation des Individuums in einer Welt, auf der das Schweigen Gottes lastet. Die Frage, die ihn quält, ist die Frage Christi am Kreuze: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bergmans jüngsten Film anders zu verstehen, ist unmöglich. Jeder, der „Wie in einem Spiegel“ und „Licht im Winter“ gesehen hat, erkennt untrüglich, daß hier radikal alle Konsequenzen der beiden voraufgegangenen Werke gezogen werden. Nachdem „Licht im Winter“ uns mit einem Menschen konfrontierte, der sich verlassen fühlt von Gott, der nicht mehr glauben kann und doch so tut, als wäre sein Weltbild noch unzerbrochen – nach jener Herausforderung konnte nur noch dieser Film kommen. Das „Schweigen“ ist ein einziger Schrei und ein Skandal in des Wortes tiefster Bedeutung. Wir sind aufgefordert, zu entscheiden, ob dieser Schrei, dieser Skandal, uns angeht.

Die Parabel, die der Autor Bergman bietet, ist in sich vollendet. Die filmische Form, die der Regisseur Bergman dafür findet, ist es ebenso. Er hat sich alle Halbheiten und Unarten von einst versagt. Wir finden keine bloße Stimmungsmalerei mehr, keine überflüssige Überblendung. Auf andere Art finden wir hier die Präzision wieder, die „Licht im Winter“ auszeichnete. Bergman hat seine Bildsprache erneuert, und er hat auch Antonioni und Renais studiert, ohne sich indes zu ihrem Adepten zu machen. Nichts ist Zutat, alles ist streng auf die Geschichte bezogen, auf dieses Bekenntnis einer permanenten Agonie.

Zwei Schwestern, Anna und Ester, werden während ihres Urlaubs in eine fremde Stadt verschlagen. Esters Krankheit schließt für den Augenblick die Heimreise aus. Timuku aber, die Stadt, die ihnen Herberge sein sollte, ist in Wahrheit die Hölle, auch wenn der Blick aus dem Fenster des verkommenen feudalen Hotelzimmers ein friedliches Bild bietet. Mit den Menschen dort unten, die das Café an der Ecke bevölkern, sich um die angrenzende Kirche aber nie kümmern, gibt es keine Verständigung. Sie sprechen eine Sprache, die es nicht gibt, und sie eilen daher gleich geschäftigen Schlafwandlern, angespannten, aber leeren Gesichts. Die Frauen sind auf sich selbst verwiesen. Sie entrinnen ihrem Eingeschlossensein nicht, mag Anna, die jüngere, auch ihr Glück dort draußen versuchen. Was ihr widerfährt, ist nur nackte Sexualität. Im Café an der Ecke bekundet ihr ein Kellner sein eindeutiges Interesse. Anna flüchtet sich in ein Varieté. Doch die Liliputaner auf der Bühne vermögen sie nicht zu fesseln. Ihre Aufmerksamkeit gilt einem Paar, das unweit von ihr in einer dunklen Ecke sitzt. Anna wird Zeugin eines geradezu viehischen Geschlechtsaktes. Erregt läuft sie davon. Doch wenn sie endlich wieder ins Hotel kommt, hat sie schon ein gleiches getan. Sie ist zu dem Kellner zurückgekehrt. Sie ist mit ihm zusammengewesen. Es geschah in der Kirche.

Später am Abend versucht Ester, ihre Schwester zur Rede zu stellen. Doch wie kann sie, die ihre Schwester nicht nur liebt, sondern auch besitzen möchte, Richterin sein? „Ich fühle mich gedemütigt“, ist alles, was sie sagen kann. Anna bekümmert das kaum, doch hinter ihrem Gleichmut steht Haß. Sie geht noch einmal aus. Sie trifft noch einmal den Kellner. Sie ist noch einmal mit ihm zusammen. Ester, einsam, überdenkt ihr Leben. Es ist kein Aufruhr mehr in ihr. Sie hat resigniert. Sie hat erkannt, daß die Masturbation ihr keine Befriedigung bringen kann, daß der Alkohol sie weder vor ihrem Verlangen noch vor ihren körperlichen Leiden bewahrt. Ungleich Anna begreift Ester, daß Sexualität noch keine Liebe ist und daß sie auf Liebe wohl auch nicht mehr warten darf. Sie hat nur noch den Wunsch, nicht hier sterben zu müssen. Aber Johan, der etwa zehnjährige Sohn Annas, entreißt sie unwillentlich ihrer Resignation. Dieses Kind, das wehrlos dem Wahnsinn der Erwachsenen ausgeliefert ist, kommt und klagt ihr sein Leid. Er weiß es nicht in Worte zu fassen. Er spielt seiner Tante vor, was er fühlt. Zwei Kasperlefiguren sind seine Werkzeuge. Die Puppen streiten sich. Der Mann verprügelt die Frau. Die Frau schreit. Der Mann schimpft. Was er gesagt habe, will Ester wissen. „Ich weiß es nicht“, sagte Johan. „Er spricht seine seltsame Sprache, weil er Angst hat.“ Doch dann gesteht der Junge, er habe seine Mutter mit einem fremden Mann in einem dunklen Zimmer verschwinden sehn.

Ester tröstet das Kind und macht sich auf, Anna zu suchen. Aber schon der Versuch einer Aussprache scheitert. Und als Anna am anderen Morgen Ester zusammengebrochen vor ihrer Tür findet, ist ihre Reaktion nicht Sorge, sondern Entsetzen. Noch am selben Tag reist sie mit Johan ab, die Schwester dem Tod in der Fremde preisgebend. Doch wenn es auch Ester ist, die wirklich sterben muß, so entrinnt Anna durch ihre Flucht noch keineswegs der Agonie ihrer Gefühle. Die Hölle ist in ihr. Für den Abschiedsbrief, den Ester dem Jungen gegeben hat, findet sie nur den Ausdruck: „Nett von ihr!“ Ester hat dem Kind einige Vokabeln der fremden Sprache und ihre Bedeutung aufgeschrieben. „Du wirst verstehen“, hat sie gesagt. Doch ob ihr Wunsch in Erfüllung geht, bleibt ungewiß. Das letzte Wort des Films heißt Hadjek. Es ist ein Wort der fremden Sprache und bedeutet Geist. Doch das erfährt der Betrachter nicht. Bergman hält es hier, unwillentlich oder bewußt, mit Bernard Shaw, der einem seiner Stücke, wenn der Vorhang längst gefallen ist, im Buch noch den Satz nachsetzt: „Aber das Geheimnis im Herzen des Dichters kennen sie nicht.“

Ein Geheimnis im Herzen des Dichters gibt es im Falle Bergman im Grunde nicht, es sei denn, man begreife dieses Agnostikers unzähmbare Sehnsucht nach Metaphysik als ein Mysterium. Und daß Bergman sich nach dem Glauben sehnt, ist unbezweifelbar. Er tut es, wenn er seine Ester sagen läßt, daß auf dieser Erde alles eine Angelegenheit der Erektionen und Sekretionen sei und daß es keinen Grund gebe, nach den Ursachen der Einsamkeit zu fragen. Er begibt sich eben im Augenblick solcher Äußerungen erneut auf die Suche nach einem Gott, der dem Menschen seine Würde und der Welt ihren Sinn wiedergibt. Das Gerede um die angeblichen Pornographica seines Films fängt eben hier an, ärgerlich zu werden. Jene drei Szenen, vor denen maßstabslose Zensoren zittern und auf die sich ein pubertäres Publikum vergeblich freut – denn sie sind alles andere als stimulierend – jene Szenen sind nicht mehr und nicht weniger als eine spezifische Artikulation des allgemeinen Schreiens nach Erbarmen, das dieser Film bedeutet. Der nachdenkliche Christ hat es letztlich leicht, den Film zu akzeptieren. Anders ist es um all jene bestellt, die darauf setzen, daß es dem Menschen auch ohne metaphysische Verankerung, auch ohne einen Gott, möglich sein müsse, die Welt freundlicher und vernünftiger einzurichten. Denn bereits die Form der Parabel, die Bergman gewählt hat, zeigt an, daß historische Entwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen ihn weniger denn je interessieren. Er begreift seine Konstruktion als eine menschliche Ursituation, und wenn Flugzeuglärm, Sirenengeheul und Panzergerassel seinen Film erfüllen, ist damit nur die Katastrophe an und für sich gemeint. Auch die Tatsache, daß der erst zehnjährige Johan bereits Lermontows „Ein Held unserer Zeit“ liest, dient nur einer sehr allgemeinen Illustration des Gelähmtseins im Geiste. Dennoch ist nicht nur der überzeugte Christ zur Diskussion herausgefordert. So wenig wie die Schriften eines Sören Kierkegaard allein von innerkirchlicher Bedeutung sind, so sehr verdient dieser Film Ingmar Bergmans das kritische Interesse aller, die auch dem Kino das Recht einräumen, unbequem zu sein.