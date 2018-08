Wie werden die Bonner Politiker beschützt? – ] Dem neuen Kanzler sind die stämmigen „Bullen“ lästig

P. St., Bonn

Kaum waren Bundespräsident, Bundeskanzler und Außenminister von der Beisetzung Präsident Kennedys zurückgekehrt, da wollte der FDP-Bundestagsabgeordnete Ertl wissen, ob es die Bundesregierung für richtig halte, daß mehrere ihrer Mitglieder in demselben Flugzeug über den Atlantik geflogen seien. Der Chef der Sicherungsgruppe Bonn des Bundeskriminalamtes, Kriminaldirektor Dr. Brückner, nahm die Antwort der Regierung vorweg: Die gemeinsame Reise in einer genau kontrollierten, mit einwandfreiem Personal besetzten Maschine sei wahrscheinlich sicherer und besser zu überwachen, als wenn Staatsoberhaupt, Regierungschef und Minister in verschiedenen Flugzeugen zu verschiedenen Zeiten geflogen wären – eine Ansicht, die allein auf der technischen Zuverlässigkeit einer Düsenmaschine beruht.

Ertls Frage löste in Bonn die Diskussion aus, wie es denn um die Sicherheit der wichtigsten deutschen Politiker überhaupt bestellt sei. Bundesinnenminister Höcherl will eine Novelle zum Gesetz über das Bundeskriminalamt einbringen, in der die Aufgaben der Sicherungsgruppe konkret festgelegt werden sollen, und der Ausschuß für Inneres des Bundestags will sich gleichfalls mit Sicherheitsmaßnahmen für Präsident, Kanzler und Minister befassen. Es hat sich als etwas verwirrend herausgestellt, daß sich in den letzten 14 Jahren zwar ein Überwachungssystem entwickelt hat, daß es jedoch gesetzlich nicht fixiert und zudem von mehreren Institutionen gleichzeitig und auch unübersichtlich gehandhabt wird.

Die Sicherungsgruppe Bonn, die den persönlichen Schutz von Präsident und Kanzler übernommen hat, eine Dienststelle im Palais Schaumburg und einen Ableger in der Villa Hammerschmidt unterhält, ist laut Gesetz aus dem Jahre 1951 dafür kaum zuständig. Das Bundeskriminalamt, dessen Außenstelle sie ist, hat die Aufgabe, den „gemeinen Verbrecher“ zu bekämpfen, soweit er sich über das Gebiet eines Bundeslandes hinaus betätigt, und es soll alle Unterlagen für kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung sammeln und auswerten. Nach und nach spezialisierte sich die Sicherungsgruppe Bonn parallel zum Verfassungsschutz auf Hoch- und Landesverrat, Spionage, Geheimnisbruch sowie Staatsgefährdung durch Links- und Rechtsradikalismus. Hinzu kam dann auch noch der Schutz Bonner Politiker.

Links unter dem Jackett

Das Begleitkommando des Kanzlers soll in der Regel aus fünf bis sieben Beamten der rund 190 Mann starken Sicherungsgruppe (Sitz in Bad Godesberg) bestehen, die am Schulterhalfter links unter dem Jackett Walther- oder Mauserpistolen tragen und mit Maschinenpistolen ausgerüstet sind, die – ebenso wie etliche Eierhandgranaten – in den Amtsgebäuden ihrer Schützlinge und in den Fahrzeugen griffbereit aufbewahrt sind. Während sich Konrad Adenauer gern von kräftigen Männern zwischen 30 und 40 Jahren begleiten ließ, die ihn auch in Pressekonferenzen oder bei Fraktionssitzungen stets mit einer leicht erkennbaren Unauffälligkeit umgaben, ließ sein Nachfolger Ludwig Erhard die Zahl der ständigen Leibwächter um zwei verringern.