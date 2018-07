Zwei fundamentale Probleme der Mathematik wurden gelöst

Von Thomas von Randow

Von allen Elfenbeintürmen der Wissenschaft ist der, auf dem die Mathematiker sitzen, der höchste. Kein anderes Forschungsgebiet ist so unpopulär, so weitgehend ausgeklammert aus dem allgemeinen Bewußtsein, wie die Mathematik. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Eine Wissenschaft, deren Ziel es ist, alles nach den Regeln der Logik Denkmögliche zu ergründen, hat sich – zweieinviertel Jahrtausende nach Aristoteles – zwangsläufig sehr weit von dem entfernt, was der Laie selbst beim besten Willen noch zu begreifen vermag.

Es ist also kein Wunder, daß in den Zeitungen von mathematischen Entdeckungen so gut wie nie die Rede ist. Um so mehr fiel eine Meldung auf, die vor drei Wochen durch die amerikanische Presse ging und etwas später auch in einigen deutschen Blättern erschien: Zwei Probleme, um deren Lösung sich jahrzehntelang Mathematiker in allen Teilen der Welt bemüht haben, so hieß es, seien jetzt von einem jungen Forscher in Kalifornien gelöst worden. Die New York Times brachte in ihrer europäischen Ausgabe diese Neuigkeit sogar auf der ersten Seite.

In der Tat ist das Ergebnis, zu dem der 29jährige Mathematik-Professor an der Stanford-Universität, Dr. Paul Cohen, kürzlich gelangte, eine Sensation. Ein Teil dieses Ergebnisses nämlich rüttelt an einem der Pfeiler, auf denen das Fundament der Mathematik ruht. Doch weil dies so ist, weil es sich gewissermaßen um den Stamm dieser Wissenschaft handelt, nicht um einen ihrer Äste, den man nur über viele Zweige erreichen könnte – also erst nach einem spezialisierten Mathematikstudium versteht –, ist die Bedeutung des Cohenschen Beweises auch für Nicht-Mathematiker verständlich.

Was ist eine Menge?

Die Gegenstände der Untersuchung Professor Cohens sind zwei mathematische Aussagen, die Kontinuum-Hypothese und das Auswahlpostulat. Beide gehören der Mengenlehre an, einem Kalkül, der in der Mathematik eine mindestens ebenso fundamentale Rolle spielt wie die Quantentheorie in der Physik oder die Evolutionstheorie in der Biologie.